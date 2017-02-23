Turizmcilerin arz ve talepleri var....

Bakın geçtiğimiz günlerde Karayolları viyadük çalışması yaparken SAMGAZ'ın doğalgaz tahliye borusunu patlattı ve kent 48 saat gazsız kaldı.
SAMGAZ 'yer altı boru hattının geçtiği yerleri gösteren yer altı haritası (kullanma kılavuzunu) vermese neyse olur diyeceğim.
Ama vermişler. Kimse de yalanlamadı.
Sonuç ne oldu. Patlattılar boruyu. Koca kent soğuktan dondu.
4 taşeron çalışanına kabak patladı. Karayollarından bir tek sorumlu yok.
Sanki viyadük bittiğinde kurdeleyi kesmeye taşeron çalışanları gidecek. O sırada kurdelenin başında Karayolları yetkilileri olacak.
'Şu kadara mal oldu, şu kadar zamanda yaptık' diyecekler.
Ne patlamadan, ne de taşeron firmadan söz edecekler.
Olan oldu. Unuttuk bile.
Ama bakın Samsun - Çarşamba Havalimanı'nda neler oldu.
Mart ayı turizmin başlayacağı sezonun başı kapatmayın diye koca kent 'ayağa kalktı adeta'.
Yok yok çözüm yok, dedi DHİM Genel Müdürü. Sonra Bakan geldi. 15 dakikada kararını verdi.
Vali İbrahim Şahin, "bir çaba verdi' ama kapatılması kesinleşti.
O sırada bazı otel sahipleri ve turizmcilerle konuştum.
Rezervasyonları iptal ettik dediler. Bir kaç rezervasyon için de Merzifon ve Ordu'dan Samsun'a yolcuları ulaştırmayı üstlenerek, işlerini devam ettirmeye çalıştılar.
Öyle ya yüzlerce çalışanları var. İstihdam istihdam diye çağrı yapılırken işten mi çıkaracaklar.
Gelin görün ki; hiç beklenmeyen bir şey oldu.
Vali beyin girişimi, Bakan Kılıç'ın desteği ve Ulaştırma bakanının 'ricaları' kırmamasıyla 'kapatma 1 Ağustos'a ertelendi.
Madem olabiliyordu
Madem öteleniyordu
Madem rica ve destekle olur alınabiliyordu, niye o zaman yapılmadı.
Bakın şimdi ne oldu.
Samsun turizmcisinin işleri arap saçına döndü.
Planlamalarını yaptılar, teklif bile vermediler bazı turistik işlere.
Havayolu şirketleri uçuşlarını Merzifon ve Ordu'ya kaydırdı.
Geçtiğimiz gün denedik 2 Mart'a bilet vermedi, internet üzerinden Samsun için..
Herkes şaşırdı. Herkes şaşırttı.
Şimdi madem 'rica, talep ve destekle olabiliyor';
Karadeniz Turistik Otelciler Birliği Başkanı Murat Toktaş'ın dediği gibi kış aylarına kadar öteleyin şu işi.
Bu kentin bil el kitabı, kullanma kılavuzu yok biliyoruz onu anladık da,
'Bir kez de bu kentte iş yapan, istihdam oluşturan' işverenlerin dediği olsun..
Onların ricası, talebine destek verecek olan yok mu?..
Sayın Bakan Kılıç,
Sayın Bakan Aslan..
Vatandaş diyorum.
Kış ayı kapatılsın istiyor..
Talebi var..
Desteğiniz ve olurunuz mu acaba.
Hani referandum üzeri 'şık' olur..
Hem de Samsun bu tadilatı 'en az zayiatla atlatır'..
Arz ederim..
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Turizmcilerin arz ve talepleri var....
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