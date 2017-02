Türk-amerikan İşadamları Derneği’nden Enrique Jimenez’e Ödül

Türk-Amerikan İşadamları Derneği (TABA-AmCham), Türkiye ve ABD arasındaki ticari ve kültürel diyaloğun gelişimine ve Türkiye'deki yabancı sermaye yatırımının...

TABA-AmCham tarafından Türkiye ve ABD arasındaki ticari ve kültürel diyaloğun gelişmesine katkıda bulunan iş adamlarına verilen ödüller sahiplerini buldu. TABA-AmCham'in 30'uncu kuruluş yılı dolayısı ile düzenlenen törende, PhilSA Genel Müdürü Genel Müdürü Enrique Jimenez'in de aralarında bulunduğu, başarılı iş adamlarına ödül verildi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin katıldığı törende ödülünü alan ve "Türkiye'deki En Başarılı Amerikan Şirketi CEO'su" ödülüne layık görülmekten duyduğu mutluğu dile getiren Jimenez, "Türkiye'nin itibarını güçlendirmek için atılan her adımı destekliyor, üzerimize düşen ne varsa memnuniyetle yerine getirmeyi görev sayıyoruz. Dünyanın en büyük 20 ekonomisi içinde yer alan Türkiye'ye olan inancımız bu ülkeye adım attığımız ilk günden beri artarak sürdü. Kuruluşumuzdan itibaren Türkiye'ye yaptığımız yatırım 1 milyar doları aştı. 2016 yılında 235 milyon doların üzerinde gerçekleşen ihracat hacmimiz, her yıl artarak devam etmekte. Türk ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Eminim ki Türkiye'de yatırım ortamı geliştikçe, yabancı sermaye artacak ve Türkiye yatırım için her zaman cazibe merkezi olacak" dedi.