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Türk-arap Gıda Ve Gıda Teknolojileri Fuarı Sona Erdi

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Türk-arap Gıda Ve Gıda Teknolojileri Fuarı Sona Erdi
Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği tarafından Kuşadası Efes Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "Gıda Tarım Teknolojileri, Otel, Kafe, Pastane Ekipmanları,...

Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği tarafından Kuşadası Efes Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "Gıda Tarım Teknolojileri, Otel, Kafe, Pastane Ekipmanları, Ağırlama Konaklama Teknolojileri ve Ev Dışı Tüketim Fuarı" sona erdi. Kuşadası Otelciler Derneği(KODER) fuarın son günü Orta Doğu pazarında Aydın ve çevresi turizminin tanıtımını yapacak seyahat yazarı, gazeteci, acenteci, tur operatörü, blogger, turizm acenteleri birliği başkanlarından oluşan 30 kişilik bir grubu ağırladı.

Kuşadası Amara Sealight Otel'de gerçekleştirilen akşam yemeğinde konuşan Kuşadası Otelciler Derneği Başkanı Tacettin Özden, bölgeye yeteri kadar Arap turistin gelmemesinin İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na bu ülkelerden direkt uçuşların olmamasından kaynaklandığını söyledi. Ege Bölgesi'ne direk uçak seferi olması halinde turist akını olacağını kaydeden KODER Başkanı Tacettin Özden, "Kuşadası'nı ve bölgeyi Arap pazarına tanıtmak için Bahreyn, Dubai, Katar, Ürdün, Suudi Arabistan, Tunus, Fas, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman ve Kuveyt gibi bölgelerde görev yapan gazeteci, acenteci, tur operatörü, blogger, turizm acenteleri birliği başkanlarından oluşan 30 kişilik misafirlerimizi ağırladık. Misafirlerimize bölgeyi gezdirdik. Otelleri, Efes'i, Meryemana'yı tanıttık. Bölgemizi çok sevdiler. Tek sorun Arap ülkelerinden İzmir Adnan Menderes Havaalanı'na direk uçuşun olmaması. Karadeniz'e direk uçak var. Fakat bu bölgeye direk uçuş yok. Amma'dan Karadeniz Bölgesi'ne Türk Hava Yolları'nın (THY) 17 uçuşu var. THY'nin 2, başka bir firmanın 2 uçağı ise Antalya, Bodrum ve Marmaris'e uçuş gerçekleştiriyor. Eğer uçak sorunu çözülürse bölgeye yoğun bir Arap turist gelir. THY ile temaslarımıza başladık, işin takipçisi olacağız" dedi.

Yemekte konuşan Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği Genel Başkanı Sabuhi Attar, Kuşadası Efes Kongre Merkezi'nde düzenlenen 4. Türk-Arap Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı'nda 143 Türk firmasının stant açtığını, 22 Arap ülkesinden 600'e yakın iş adamının fuarı ziyaret ettiğini söyledi. Fuar kapsamında çok sayıda ikili iş görüşmesi yapıldığını ve iş bağlantıları geliştirildiğini belirten Attar, görüştüğü Arap iş adamlarının Antalya ve İstanbul'dan sonra yeni bir bölgeyi keşfettiklerini söylediklerini kaydederek, fuar kapsamında düzenlenen Hurma Paneli'nde Arap konuklarının hurmayı Avrupa ülkelerine pazarlama konusunda Türk iş adamlarından destek istediklerini vurguladı.

Türk-arap Gıda Ve Gıda Teknolojileri Fuarı Sona Erdi

Türk-arap Gıda Ve Gıda Teknolojileri Fuarı Sona Erdi

Türk-arap Gıda Ve Gıda Teknolojileri Fuarı Sona Erdi

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