  • BIST 88.763
  • Altın 144,206
  • Dolar 3,6267
  • Euro 3,8498
  • Samsun 17 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 10 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 13 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 9 °C

Türk Askeri Kardak Kayalıklarından Ayrılmıyor

» »
Türk Askeri Kardak Kayalıklarından Ayrılmıyor
Kardak kayalıklarında 23 gündür süren gerginlik bugün yerini sesizliğe bıraktı.

Kardak kayalıklarında 23 gündür süren gerginlik bugün yerini sesizliğe bıraktı. Türk Sahil Güvenlik ekipleri Kayalıkların 200 metre açığında bekleyişini sürdürüyor.

Orgeneral Hulusi Akar'ın Kardak kayalıklarını ziyaret etmesinin ardından Ege sularında hareketli günler yaşanmaya başladı. 23 gündür Kardak Kayalıklarını geçerek Türk karasularına giren Yunan askerleri bugün bölgede görülmedi. Zaman zaman kovalamacaların yaşandığı bölgede bugün ise sessizlik hakim oldu.

Türk askeri 24 saat nöbet tutuyor

Akar'ın Kardak ziyaretinin ardından yaşanan gerginlik dün hat safhaya çıkarak yaklaşım 4 saat boyunca Türk ve Yunan askerleri arasında bot dalaşı yaşandı. Birçok kez sınır ihlali yaparak Türk karasularına giren Yunan sahil güvenlik ekiplerine müdahale gecikmedi. Birçok kez telsizden yapılan uyarılara rağmen Türk karasularından çıkmayan Yunan askerleri Türk sahil güvenlik ekiplerince kovalandı. Yaşanan gerginliğin ardından Kardak kayalıklarına 200 metre kadar yaklaşan Türk sahil güvenlik ekipleri 24 saat boyunca bölgede devriye atarak bekleyişlerini sürdürdü. Kardak kayalıklarının arka kısmında bulunan ada yakınlarında ise 3 Yunan sahil güvenlik ekibi devriye attı. Daha sonra gözden kaybolan Yunan sahil güvenlik ekipleri bölgeye uğramadı.

Türk Askeri Kardak Kayalıklarından Ayrılmıyor

Türk Askeri Kardak Kayalıklarından Ayrılmıyor

Türk Askeri Kardak Kayalıklarından Ayrılmıyor

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yalova’da Ele Geçirilen Tarihi Eserler Çanakkale’ye Getirildi20 Şubat 2017 Pazartesi 14:23
  • Türk Yapı Sektörünün Hedefi, Dış Ülkelerdeki Yerel Müteahhitler20 Şubat 2017 Pazartesi 14:13
  • 84 Gündür Yaşam Mücadelesi Veren Polis Memuru Son Yolculuğuna Uğurlandı20 Şubat 2017 Pazartesi 14:13
  • Yağmur Uçuşları Olumsuz Etkiledi20 Şubat 2017 Pazartesi 14:08
  • Genç Çiftçi Projesi Kapsamında 720 Küçükbaş Koyun Dağıtıldı20 Şubat 2017 Pazartesi 14:03
  • İzmir’de Öldürülen Fırat Çakıroğlu Bolu’da Anıldı20 Şubat 2017 Pazartesi 13:58
  • Sağlık-sen’den, Uluslararası İşbirliği Anlaşması20 Şubat 2017 Pazartesi 13:53
  • Samsun Büyükşehir Belediyesinden “Heykel Haberi” Açıklaması20 Şubat 2017 Pazartesi 13:48
  • Babasının Eli, Ayağı Ve Gözü Oldu20 Şubat 2017 Pazartesi 13:38
  • Üniversiteli Gençler, Fırat Yılmaz Çakıroğlu İçin Yürüdü20 Şubat 2017 Pazartesi 13:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti