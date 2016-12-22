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Türk Bankacılık Sektörünün Düzenleyici Ve Denetleyici Çerçevesi Ab Mevzuatı İle Eşdeğer

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Türk Bankacılık Sektörünün Düzenleyici Ve Denetleyici Çerçevesi Ab Mevzuatı İle Eşdeğer
Avrupa Komisyonu, Türkiye bankacılık sektörünün düzenleyici ve denetleyici çerçevesinin AB mevzuatı ile eşdeğer olduğunu kabul etti.

Avrupa Komisyonu, Türkiye bankacılık sektörünün düzenleyici ve denetleyici çerçevesinin AB mevzuatı ile eşdeğer olduğunu kabul etti. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Bu karar ile de ülkemizin bankacılık düzenleme ve denetleme çerçevesinin uluslararası standartlara tam uyumlu olduğu teyit edilmiştir" dedi.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, Avrupa Komisyonunun 20.12.2016 tarihinde kabul ettiği 2016/2358 sayılı Uygulama Kararı ile Kredi Kuruluşları ve Aracı Kuruluşlar Hakkında 575/2013 sayılı Avrupa Birliği (AB) düzenlemesi açısından, Türkiye bankacılık sektörünün düzenleyici ve denetleyici çerçevesinin AB mevzuatı ile eşdeğer olduğunu kabul ettiğini belirtti. Başbakan Yardımcısı Canikli, şunları kaydetti:

"Söz konusu karar ile Türkiye'de yerleşik bankalar karar öncesi; AB bankalarınca, banka yerine şirket olarak kabul edilip nispeten yüksek bir risk ağırlığına tabi tutulurken, bu karardan sonra banka olarak dikkate alınacak, bundan sonra düşük nispette risk ağırlığına tabi tutulacaktır. Benzer şekilde AB bankalarının Türkiye'de yapacağı yatırımlar kredi sınırları uygulaması açısından daha katı bir uygulamaya tabi iken; karar sonrası eşdeğer ülkelere ilişkin daha avantajlı sınırlamalardan yararlanacaktır. AB'de faaliyet gösteren bankalarımızın Türkiye'ye olan yatırımlarındaki bazı risk ağırlıklarının düşecek olmasına dayalı olarak bu bankalar açısından sermaye maliyeti avantajı doğabilecek, ayrıca AB'de faaliyet gösteren bankalarımızın kredi sınırlarına ilişkin katı uygulamada da rahatlama sağlanacaktır. Ana sermayedarı Avrupa Birliği ülkeleri kaynaklı olan bankalarımız, konsolidasyon sürecinde avantajlı uygulamalardan faydalanamazken bu karar sonrası, olumsuzluklar ortadan kalkacak, yurt dışı bankaların Türkiye'de iştirak sahibi olmaktan kaynaklı ilave sermaye maliyetlerinde düşüş söz konusu olacaktır. Bu vesile ile söz konusu karar doğrultusunda, ülkemiz bankalarının AB ülkelerinden temin edebileceği fonlar açısından kaynaklara erişim ve maliyet avantajı sağlanacaktır. Daha önce Basel Bankacılık Denetim Komitesince gerçekleştirilen Düzenleme Tutarlılığı Değerlendirme Programı (Regulatory Consistency Assessment Programme - RCAP) sonuçlarına benzer şekilde bu karar ile de ülkemizin bankacılık düzenleme ve denetleme çerçevesinin uluslararası standartlara tam uyumlu olduğu teyit edilmiştir."

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