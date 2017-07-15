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Türk basını Tokat'ta buluştu

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Türk basını Tokat'ta buluştu
Türkiye Gazeteciler Konfederasyonuna bağlı 8 federasyon genel başkanı ve Türkiye genelinden 60 cemiyet başkanı Tokat'ta bir araya geldi.

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonuna bağlı olarak faaliyetlerini yürüten Tokat Gazeteciler, Televizyoncular ve Radyocular Derneği, 12'inci başkanlar kurulu toplantısını Tokat'ta gerçekleştiriyor. 3 gün sürecek olan kurul toplantısına, ülke genelinde 60 başkan, 8 federasyon başkanı ve birçok gazeteci katılım sağlayacak. 

Tokat Gazeteciler Televizyoncular ve Radyocular Derneği Başkanı İhsan Uluözlü, Tokat Valiliği, Tokat Belediye Başkanlığı ve Tokat Ticaret ve Sanayi Odasını etkinlik kapsamında ziyaret ettiklerini söyleyerek,"Şehrimizde başkanlarımızı ağırlıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Başkanlar kurulu toplantılarımız düzenli olarak farklı şehirlerde yapılan bir etkinliğimiz. Biz de gerçekleştirilecek olan bu toplantının kentimizde yapılması için konfederasyonumuza başvuruda bulunmuştuk. Sağ olsunlar bu talebimizi uygun görerek şehrimize geldiler. Gala Yemeği ile kentimizin 60 ilden gelen gazetecilerimize aynı zamanda tanıtımını da yapmaya başlamış olacağız. Toplantımızın sona ermesiyle birlikte kısa bir şehir turu atıp, dünyanın 8'inci harikası olarak deklare ettiğimiz Ballıca Mağaramıza da bir ziyaret gerçekleştireceğiz" dedi. Taner YEŞİLSU / TOKAT

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