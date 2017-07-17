Türk Birliği Kurultayı Kayseri’de Yapılacak

Dünya Avşarlar Derneği tarafından düzenlenen Türk Birliği Kurultayı bu sene Kayseri'de yapılacak.

Dünya Avşarlar Derneği tarafından düzenlenen Türk Birliği Kurultayı bu sene Kayseri'de yapılacak. 5 gün sürecek kurultaya, dünyanın farklı yerlerinden gelen Türk toplulukları katılacak.

Kurultay öncesinde Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenleyen Türk Birliği Kurultayı Tertip Heyeti Başkanı Öcal Aslankaya, kurultay hakkında bilgiler verdi. Aslankaya, "Yakutistan yoluyla Büyük Okyanus'tan Akdeniz'e kadar uzanan geniş bir coğrafyaya yayılmış olan Türk toplumları arasındaki suni anlaşmazlıklar tarihi, sosyal ve kültürel bağların tamamen yok olmasına yol açmıştır. Türklerin yaşadığı büyük bir coğrafyayı kendi hakimiyeti altında birleştiren eski Sovyet Rusya, Türkler arasındaki bu ayrılıkları derinleştirmesi ile asimilasyon sürecini daha da hızlandırmıştır. O dönemde, Türk milli şuuru ve kimliği inkar edilmiş, aynı milletin fertleri bölünmüş ve parçalanmışlık yanında sahipsiz kalmış, birbirlerinden habersiz hale gelmiş, dilde, fikirde ve işte birliğini kaybetmiş, aradaki sosyal ve kültürel bağları dahi inkar eder hale gelmişlerdi. 1990'larda Sovyet Rusya'nın dağılması ile bağımsız Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan gibi devletler ile özerk devletler kurulmuş, o bölgelerde yaşanan değişik inançlara mensup Tatar, Kazak, Kırgız, Özbek, Türkmen, gibi kardeşlerimizi bulmak ve onları az da olsa iletişim kurma fırsatını yaratmıştır. Özellikle devletlerarasında münasebetler başlamış ama yetersiz kalmıştır. Ağabey konumundaki Türkiye, Sovyetlerin etkisi sürmekte olan devletlere ve kardeş halkalara tam manasıyla inememiş, gerekli ilgiyi gösterememiş, kardeş devletlerden de aynı ilgiyi bulamamıştı" ifadelerini kullandı.

Aslankaya, "Türkiye "de ise yılların özlemi ile Türklük gurur ve şuuru ile dolu milletimizin fertleri, Türkiye ve Türk dünyasının bir araya geleceği aynı gaye için çarpan yüreklerin bir arada olacağı ve kardeşlerin birbirine kavuşacağı anı heyecanla bekliyordu. Böyle bir ortamda Türk Birliği Kurultayı için Dünya Avşarlar Derneği olarak ilk adımı Kayseri'de gerçekleştirmek arzusu ile çalışmalara başladık" diye konuştu.