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Türk Böbrek Vakfı’ndan İhlas Medya’ya Çifte Ödül

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Türk Böbrek Vakfı’ndan İhlas Medya’ya Çifte Ödül
Türk Böbrek Vakfı (TBV) tarafından bu yıl 4. kez düzenlenen "TBV Medya Ödülleri" sahiplerini buldu.

Türk Böbrek Vakfı (TBV) tarafından bu yıl 4. kez düzenlenen "TBV Medya Ödülleri" sahiplerini buldu. Ödül töreninde İhlas Medya Grubu iki ayrı dalda ödüle layık görüldü.

Türk Böbrek Vakfı'nın çalışma alanları içinde yer alan konularda dahil olmak üzere tüm sağlık alanında toplumun bilinçlendirilmesi, farkındalığın arttırılması, kamu ve özel sağlık kuruluşlarınca bu alanda verilen hizmetlerin geliştirilmesine katkı sağlamak üzere düzenlenen "Türk Böbrek Vakfı 4. Medya Ödülleri', Fairmont Quasar İstanbul'da gerçekleştirilen tören ile sahiplerini buldu.

İpek Tanrıyar'ın sunuculuğunu yaptığı ödül törenine, yazdığı kitaplarla böbrek hastalarına destek olan Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal'ın eşi Selda Topal, dansçı ve oyuncu Hasan Yalnızoğlu, TBV Yönetimi ve Jüri üyelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı. Türk Böbrek Vakfı 4. Medya Ödülleri kapsamında yazılı basın, görsel basın ve internet medyası olmak üzere toplam üç ana kategori ile haber- araştırma, röportaj, yazı dizisi-konu ve vaka-inceleme alt kategorilerinde haberler değerlendirildi.

Türk Böbrek Vakfı Yönetim Kurulu tarafından, toplumda sağlık bilincinin gelişmesine yönelik yaptıkları haberlerle katkı sağlayan İhlas Haber Ajansı ve Yazılı Basın Haber-Araştırma dalında, "Bağımlılık" başlıklı röportajıyla Türkiye Gazetesinden Ziyneti Kocabıyık ödüle layık görüldü. İhlas Haber Ajansını temsilen ödülü Rıfat Fırat alırken, Türkiye Gazetesinin ödülünü ise Ziyneti Kocabıyık aldı.

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