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Türk Büro-sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş Silahlı Saldırıya Uğradı

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Türk Büro-sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş Silahlı Saldırıya Uğradı
Türkiye Kamu-Sen Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş, kimliği belirsiz kişiler tarafından evinin önünde...

Türkiye Kamu-Sen Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş, kimliği belirsiz kişiler tarafından evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda, Yokuş'un şoförü Özkan Temizer bacağından yaralandı. Türkiye Kamu-Sen Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş, akşam saatlerinde Ankara'daki evinin önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yokuş'un sağlık durumunun iyi olduğu, şoförü Özkan Temizer'in hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Saldırıya ilişkin açıklama yapan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, "Türk Büro-Sen Genel Başkanımız Fahrettin Yokuş, bugün akşam saatlerinde evinin önünde kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğramış, Sayın Yokuş saldırıdan yara almadan kurtulmuş, şoförü Özkan Temizer ise bacağından yaralanmıştır. Tüm camiamız Türkiye'nin hassas bir dönemden geçtiği bugün yaşanan bu menfur olayı sükunetle değerlendirmeli, her türlü provokasyona dikkat etmelidir. İnanıyorum ki, emniyet tarafından gerekli tedbirler alınacak ve saldırganlar en kısa zamanda bulunacaktır. Hükümetin de saldırganların bulunması için gereken hassasiyeti göstermesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin içinden geçtiği hassas dönemde, karışıklıktan fayda bekleyen provokatif gruplar tarafından bu tip saldırılar yapılabileceğine dikkat çeken Koncuk, açıklamasında şunları kaydetti:

"Camiamız bu konuda çok dikkatli olmalı provokasyonlara dikkat etmelidir. Türkiye Kamu-Sen camiası olarak Türk Büro-Sen Genel Başkanımız Fahrettin Yokuş'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, şoförü kıymetli personelimiz Özkan Temizer'e acil şifalar diliyoruz. Emniyet güçlerimizin bu elim olayı en kısa sürede aydınlatmasını ve faillerin bir an önce yargıya teslim edilmesini bekliyor ve takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz. Bu saldırıyı tüm camiamız adına şiddetle kınıyorum."

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