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Türk Büyükelçisi Alman Dışişlerine Çağrıldı

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Türk Büyükelçisi Alman Dışişlerine Çağrıldı
İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından terör örgütü PKK'ya destek verdiği gerekçesiyle tutuklanmasına karar verilen Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel...

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından terör örgütü PKK'ya destek verdiği gerekçesiyle tutuklanmasına karar verilen Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel için Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Kemal Aydın, Almanya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Almanya Federal Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Kemal Aydın'ın Türk uyruklu Alman vatandaşı Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in tutuklanmasıyla alakalı bakanlığa çağrıldığı bildirildi. Federal Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Büyükelçi Aydın'dan Deniz Yücel'in tutuklanmasıyla alakalı bilgi aldığı öğrenildi.

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