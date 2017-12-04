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Türk Diyanet Vakıf Sen Erzurum Şubesinde İsmail Gülli Dönemi

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Türk Diyanet Vakıf Sen Erzurum Şubesinde İsmail Gülli Dönemi
Türk Diyanet Vakıf Sen Erzurum Şubesi 6. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi.

Türk Diyanet Vakıf Sen Erzurum Şubesi 6. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Kongreye Türk Diyanet Vakıf Sen Genel Başkanı Hazım Zeki Sergi, Kamu Sen Erzurum, Kars, Ardahan, Bayburt, Artvin ve Rize il temsilcileri ve delegeler katıldı.

Erzurum da gerçekleşen kongrede 95 delegeden 58 inin oyunu alan İsmail Gülli Türk Diyanet Vakıf Sen Bölge Başkanı oldu. Gülli yaptığıkonuşmada, "Bir kamu çalışanı ve vatandaş olarak Hak ve hukukumuza sahip çıkmak, geleceğimizle ilgili alınacak kararlarda söz sahibi olmak en tabii insanlık hakkımızdır. Bir insan ve kamu çalışanı olarak geleceğimizi belirleyecek bu hak ve hukukların oluşmasında ya kendisinin etkisi ve katkısı olacak veya birilerinin insaf ve merhameti ölçüsünde belirlenecektir. Bu sebeple İnsanı değerli kılan taşıdığı şuur ve sorumluluk duygusudur. İnsan hakları bir kültürdür. Bu haklara ulaşmak için kanunlar çerçevesinde yapılan bu mücadelenin adına sendikal faaliyet, sendikanın adı da Türk Diyanet Vakıf-Sen'dir. Bu mücadeleye hak mücadelesi diyerek hep birlikte tek vücut bugüne kadar destek verdik, emek sarf ettik ve birçok konuda da sendikamız Diyanet ve Vakıflar camiasında kazanımlar elde etmiştir. Kaygılarımız ortak, Hedeflerimiz ortak, Değerlerimiz ortaktır. İlkeli, sorumlu, kararlı ve hak mücadelesi veren Sendikamıza güç kattığınız, destek verdiğiniz ve bizimle yol arkadaşlığı yaptığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Maharet güzeli görebilmektir, sevmenin sırrına erebilmektir. Cihan, alem herkes bilsin ki şunu; en büyük ibadet sevebilmektir. Sendikal mücadelenin siz fedakâr gönül dostlarımı Allah için seviyor ve saygı ile selamlıyorum. Bu görevi bizlere layık gören siz değerli yol arkadaşlarıma teşekkür ediyor evinize, yuvanıza selametle gitmenizi Yüce Mevla'dan temenni ediyorum." dedi.

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