Türk Donanması, Ege Denizi’nde Gövde Gösterisi Yaptı

Türk Deniz ve Hava Kuvvetleri'ne bağlı birlikler Saros Körfezi'nde düzenlenen Nusret 2017 Davet Tatbikatı'nda yaptıklarıyla dosta güven, düşmana korku...

Türk Deniz ve Hava Kuvvetleri'ne bağlı birlikler Saros Körfezi'nde düzenlenen Nusret 2017 Davet Tatbikatı'nda yaptıklarıyla dosta güven, düşmana korku saldı.

Nusret 2017 Davet Tatbikatı, 24 Kasım - 03 Aralık 2017 tarihleri arasında Saros Körfezi'nde icra edildi. Tatbikata; Türk Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurlarının yanı sıra, NATO Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu ile İngiltere, İtalya, Yunanistan, Bulgaristan ve Katar'dan muhtelif gemi ve Patlayıcı Maddeleri Etkisiz Hale Getirme Timleri katıldı.