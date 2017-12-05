  • BIST 106.260
  • Altın 156,738
  • Dolar 3,8418
  • Euro 4,5413
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 7 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 11 °C
  • Trabzon 10 °C

Türk Donanması, Ege Denizi’nde Gövde Gösterisi Yaptı

» »
Türk Donanması, Ege Denizi’nde Gövde Gösterisi Yaptı
Türk Deniz ve Hava Kuvvetleri'ne bağlı birlikler Saros Körfezi'nde düzenlenen Nusret 2017 Davet Tatbikatı'nda yaptıklarıyla dosta güven, düşmana korku...

Türk Deniz ve Hava Kuvvetleri'ne bağlı birlikler Saros Körfezi'nde düzenlenen Nusret 2017 Davet Tatbikatı'nda yaptıklarıyla dosta güven, düşmana korku saldı.

Nusret 2017 Davet Tatbikatı, 24 Kasım - 03 Aralık 2017 tarihleri arasında Saros Körfezi'nde icra edildi. Tatbikata; Türk Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurlarının yanı sıra, NATO Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu ile İngiltere, İtalya, Yunanistan, Bulgaristan ve Katar'dan muhtelif gemi ve Patlayıcı Maddeleri Etkisiz Hale Getirme Timleri katıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na Tepki05 Aralık 2017 Salı 17:53
  • Ereğli-devrek Karayolunda Sürücüler İlerlemekte Zorlanıyor05 Aralık 2017 Salı 17:53
  • Milletvekili Şahin’den Battalgazi Belediyesine Hayırlı Olsun Ziyareti05 Aralık 2017 Salı 17:43
  • Ekmek Fiyatlarına Zam05 Aralık 2017 Salı 17:43
  • Kırklareli’de Merkez İlçe Köyleri Denetimleri05 Aralık 2017 Salı 17:38
  • Pınarça Mahallesi İçme Suyu Arıtma Tesisi Hizmete Girdi05 Aralık 2017 Salı 17:33
  • Mudanya’da Su Kesintisi05 Aralık 2017 Salı 17:28
  • Van’da Elektrik Kesintisi Uygulanacak05 Aralık 2017 Salı 17:18
  • Rektör Battal Ve Senato Üyelerinden Tekstilkente Ziyaret05 Aralık 2017 Salı 17:08
  • Emniyet Müdürü Çalışkan, Engelli Çocukları Kabul Etti05 Aralık 2017 Salı 17:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti