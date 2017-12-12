Türk Dünyası Belediyeler Birliğinden Eyüpsultan Belediyesine Ziyaret

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) heyeti, "Moldova Gagauz Yeri TDBB Üye Belediyeler Bilgi ve Tecrübe Paylaşımı Programı" kapsamında, Eyüpsultan...

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) heyeti, "Moldova Gagauz Yeri TDBB Üye Belediyeler Bilgi ve Tecrübe Paylaşımı Programı" kapsamında, Eyüpsultan Belediyesini ziyaret etti.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nden bir heyet Eyüpsultan Belediyesini ziyaret etti. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ni de (İSKİ) ziyaret eden heyet, daha sonra"Belediyelerde Su ve Atık Su Yönetimi" sunumu gerçekleştirdi.

İSKİ'de öğle yemeğinin ardından, Eyüpsultan Belediyesini ziyaret eden heyet, Başkan Remzi Aydın'ın konuğu oldu. Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın ile görüşen Moldova Gagauz Yeri TDBB üyelerine, "Sosyal Belediyecilik Uygulamaları" sunumu gerçekleştirildi. Sunumu, Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Erhan Angın gerçekleştirdi.

Su ve atık su yönetimi, asfaltlama çalışmaları, çöp toplama ve ayrıştırma işlemleri ve sosyal belediyecilik uygulamaları hakkında bilgi verilen sunumda, Gagauz Yeri belediye başkanları ile bahsedilen konularda bilgi ve tecrübe aktarımı ve iş birliği hedefleniyor.

Program sayesinde, katılımcıların ülke ve bölge halklarına, yerel hizmeti daha iyi ve kaliteli bir şekilde sunabilmeleri amaçlanıyor.Sunumun ardından Eyüpsultan Belediyesinde akşam yemeğine katılan heyet, programlarını sona erdirdi.