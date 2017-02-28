Türk Dünyası Kültür Parkı’nda Çalışmalar Devam Ediyor

Karaman Belediyesi tarafında Vali Hakkı Teke Hoşgörü Ormanına yaptırılan Türk Dünyası Kültür Parkı'nda çalışmalar yeniden başladı.

Karaman Belediyesi tarafında Vali Hakkı Teke Hoşgörü Ormanına yaptırılan Türk Dünyası Kültür Parkı'nda çalışmalar yeniden başladı.

Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın gündelik yaşamın stresinden uzak kalarak hoşça vakit geçirebileceği yeşil alan projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl ihalesini yaparak çalışmalarına başladığımız ve şehrin en büyüğü olma özelliğine sahip olan Türk Dünyası Kültür Parkı'nda çalışmalarımız kaldığı yerden devam ediyor. Bu yaz aylarında parkın bir kısmını hizmete sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Türk Dünyası Kültür Parkı içerisinde birçok ihtiyaca cevap verecek yapıların bulunduğunu söyleyen Çalışkan, "Proje kapsamında bir adet kır lokantası inşasını tamamladık. Ayrıca proje içerisinde müze, mescit ve bir de spor sahaları bulunuyor. Türk Dünyası Kültür Parkı tamamlandığında, vatandaşlarımızın tabiatla iç içe olduğu ve huzur bulduğu bambaşka bir dünya olacak" diye konuştu.