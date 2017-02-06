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Türk Dünyası Türkistan Şehrinde Toplanacak

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Türk Dünyası Türkistan Şehrinde Toplanacak
Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği (TKÜUGD) 2017 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Türkistan şehrinde hazırlıkların...

Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği (TKÜUGD) 2017 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Türkistan şehrinde hazırlıkların tamamlandığını duyurdu.

Güney Kazakistan Eyalet Valiliği'nde TÜRKSOY Genel Sekreteri Büyükelçi Düsen Kaseinov ve Vali Canseyit Tüymabayev'in katılımlarıyla gerçekleştirilen törenle, yıl boyu Türkistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan etkinliklerin yer aldığı protokol imzalanarak kamuoyuna duyuruldu.

Açılışta konuşan Güney Kazakistan Eyalet Valisi Canseyit Tüymebayev, "TÜRKSOY Daimi Konseyi'nin almış olduğu karar ile "Er Türkün Beşiği" Türkistan'ın, Türk dünyası kültür başkenti seçilmesi bizler için bir onur kaynağıdır. Bu anlamlı unvan vesilesiyle, kültürümüzü, edebiyatımızı ve sanatımızı tüm dünyaya tanıtma fırsatı yakalayacağız. Başta Genel Sekreter Kaseinov'a ve tüm Türk devletlerine teşekkürlerimi sunarım" dedi.

Tüymebayev, "Hazırlanan taslak program kapsamında yıl boyunca 50'ye yakın uluslararası etkinlik gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Söz konusu etkinlikler Mart ayında gerçekleştirilecek olan Türk Dünyası Kültür Başkenti Açılış Töreni ile başlayacak ve yıl boyu sürecektir. Gerçekleştirilecek etkinlikler arasında TÜRKSOY geleneksel etkinlikleri olan Nevruz kutlamaları, Opera Günleri, Fotoğrafçılar - Ressamlar buluşmaları gibi etkinliklerin yanısıra, Edebiyat Dergileri Kongresi, Animasyon Film Festivali, UNESCO Milli Komisyonları Toplantısı, El Sanatları Festivali, Uluslararası Medya Forumu gibi çeşitli etkinlikler de yer almaktadır. Kültür Başkenti programı kapsamında ayrıca Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'nin restorasyon işlemleri'de gerçekleştirilecektir" diye konuştu.

Türk Dünyası Türkistan Şehrinde Toplanacak

Türk Dünyası Türkistan Şehrinde Toplanacak

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