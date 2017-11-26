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Türk Dünyası Vakfı Seçimli Genel Kurulu Tamamlandı

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Türk Dünyası Vakfı Seçimli Genel Kurulu Tamamlandı
Eskişehir'de, Türk Dünyası Vakfı 2017 yılı seçimli genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Eskişehir'de, Türk Dünyası Vakfı 2017 yılı seçimli genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezinde yapılan kongreye, eski Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan ve Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen de katıldı. Kurulda, vakfın faaliyetleri hakkında kısa videolar yayınlandı. Kurulda, Türk dünyasına ait halk oyunları oynanırken geleneksel şarkılar da seslendirildi. Yapılan gösteriler sonrası mütevelli heyetinin seçimine geçildi.

Kongrede "Ana-Dil" tanıtımı

Öte yandan, kurulda yeni bir projenin daha tanıtımı yapıldı. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan tarafından, yeni uygulamaya geçirilen "Ana-Dil" hakkında katılımcılara bilgi verildi. "Ana-Dil" projesinin 2 yıllık bir emeğin ürünü olduğunu vurgulayan Rektör Gündoğan, şunları kaydetti:

"Üniversitemiz tarafından üzerinde yaklaşık iki yıldır çalışılan ve emek harcanılan bir proje var. Bu da aynı zamanda Türk Dünyası Vakfımızın amaç ve hedefleriyle doğrudan alakalı olduğu için bizde karşımızda bu kadar önemli bir heyeti misafir etmenin verdiği heyecanla bu mutluluğumuzu sizlerle paylaşmak istedik. Projemizin adı, "Ana-Dil." Türkçemizi yabancılara öğretme konusunda maalesef bir eksikliğimiz var. Önemli bir yetersizliğimiz var. Bizde üniversite olarak, bu kapsamda "Neler yapabiliriz?" diye düşündük. Uzaktan dil öğreten bir program üzerinde çalışıldı. Şu anda A1 ve A2 düzeyinde materyallerimiz tamamlandı. B1 düzeyi birkaç ay içinde tamamlanacak. 2018 yılı içinde de B2 düzeyi de tamamlanacak. Bunun da bitmesiyle birlikte Üniversitemiz dört kurda özellikle yabancı uyruklu öğrencilerimize ve tüm herkese açık olacak bir yabancı dil portalını hizmete sunmuş olacak. Bu hem online hem de offline olarak çalışacak bir sistem."

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