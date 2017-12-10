Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Koncuk: “Başarının Yollarını Aramak Ve Bulmak Zorundayız”

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, üniversitelerin önemine dikkat çekerek, ülkenin kalkınmasının üniversitelerin elde edeceği başarılara...

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, üniversitelerin önemine dikkat çekerek, ülkenin kalkınmasının üniversitelerin elde edeceği başarılara bağlı olduğunu vurguladı.

Türk Eğitim Sen Genel Merkezinin düzenlediği 1'nci Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi Antalya'da gerçekleştirildi. Kongreye Türk Eğitim Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şişman, Kırgızistan Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası Başkanı Asılbek Toktogulov, Kazakistan İlim ve Eğitim Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Maira Amantaeva, Türk Eğitim-Sen Genel Merkez yöneticileri, Avrupa ve Türk dünyasından saygın bilim insanları, Uluslararası Avrasya Eğitimciler Birliğine üye kuruluşların genel başkan ve genel başkan yardımcıları, üniversite şubelerinin başkanları ve şube yönetim kurulu üyeleri, üniversite temsilcileri katıldı. 15 ülkenin katıldığı kongrede katılımcılar tarafından 340 adet bildiri sunuldu.

"YÖK ile diyalog içindeyiz"

Sendika olarak üniversitelerin bilimsel çalışmalarına katkı koyan projeler ortaya koyduklarını, bu çalışmaların milletin geleceği açısından son derece önemli olduğunu söyleyen Koncuk, bu minvalde çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Yapılan her türlü bilimsel çalışmaların YÖK ile irtibat halinde devam ettirildiğini vurgulayan Koncuk, "Türk Eğitim Sen olarak üniversitelere katkı sağlayan çalışmaların milletimizin geleceği açısından ne kadar önemli olduğunun idrakindeyiz. Bu sebeple üniversitelere yönelik her türlü çalışmayı bugüne kadar yaptık, bundan sonra da aynı minvalde yolumuza devam edeceğiz. Üniversitelerimizi bir şekilde kazanmadan, buradaki problemleri çözmeden, ülkeyi bir yerlere taşımanın mümkün olduğuna inanmıyorum. Onun için YÖK ile diyalog içerisinde olacağız. Kanaatlerimizi ve çözüm yolları neler olabilir bunları ileteceğiz. Bu ülke bizim. Başka bir yere gidecek adresimiz falan da yok" dedi.

"Başarının yollarını aramak ve bulmak zorundayız"

Türk Eğitim Sen'in geçtiğimiz yıllarda sosyal bilimler kongresini gerçekleştirdiğini hatırlatan Koncuk, bu yıl 15 ülkeden katılımcının olduğu Fen Bilimleri Kongresi'ne 550 başvuru yapıldığını söyledi. Fen bilimleri alanında yapılan ilk kongre sonucunda ortaya çıkan sonuçların devletin en önemli resmi makamlarıyla paylaşılacağını vurgulayan Koncuk, "Onun için bu ülkede başarının yollarını aramak ve bulmak zorundayız. Başka çare ve çözüm yok. Bu işin manivelasının da üniversitelere bağlı olduğunu biliyoruz. Ülkemizin kalkınması, huzuru üniversitelerimizin elde edeceği başarılara bağlıdır" ifadelerini kullandı.

"Geleceğimizle ilgili neler planlıyoruzu tartışmalıyız"

Fen bilimleri alanının belki de bu dünyayı daha yaşanabilir kılabilecek bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Koncuk, "Kuraklığın arttığı, nefes almakta zorlandığımız bir dünyada yaşadığımızı düşündüğümüzde, fen bilimleri alanındaki çalışmalara ihtiyacımız var. Aslında tüm dünyanın, elbette ülkemizin, siyasi tartışmaların ötesinde, "Geleceğimizle ilgili neler planlıyoruz?" sorusunu tartışması gerekir. Yaşanan kavgalar maalesef hepimizi üzüyor. Hem insanlığın, hem ülkemizin geleceği bakımından ciddi kaygılar duymamız gereken günlerden geçiyoruz. Umuyorum ki, aklı başında insanlar bu kötü gidişe dur diyecek. Bu da bilim adamlarının ortaya koyduğu anlayışlar ile mümkün olacaktır" diye konuştu.

"Dergi hazırlığı var"

"Türk Eğitim-Sen olarak sosyal bilimler alanında hakemli bir dergi çıkarıyoruz" diyen Koncuk, "Hakemli dergi camiamızın ve ülkemizin bir ihtiyacıdır. Bu alanda bir hayli yol katettik. Ayrıca fen bilimleri alanında bir hakemli dergi hazırlığımız var. Fen bilimleri alanında çıkaracağımız hakemli dergimizi akademisyenlerimizin sunacağı yazı ve bilimsel çalışmalar ile hayata geçireceğiz. Bu derginin de akademisyenlerimiz tarafından desteklenmesini arzu ediyoruz" dedi.

Ülkeler arasında hızlı bir rekabet yaşandığına dikkat çeken YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şişman ise, "Bu rekabet ortamında ayakta kalabilmemiz için kendi bilim ve teknoloji üretimimizi gerçekleştirmemiz ve bunu toplumsal faydaya dönüştürmemiz gerekir. Bilim ve teknoloji, sürdürebilir ekonomik kalkınmanın temelini oluşturmakta" diye konuştu.

Türkiye'nin son yıllarda bu konuda ciddi mesafeler aldığını kaydeden Şişman, "Teknoloji bağımlılığından kurtulan ve mili teknolojisini üreten ülke olma yolunda süratle ilerliyoruz. Bu noktada başta üniversiteler olmak üzere bütün kurumların iş birliği ve koordinasyon içinde çalışması son derece önemlidir. Çok geniş bir yelpazeyi kapsayan bu alanda değişim ve dönüşüm bir zaruret halini almıştır" dedi.

15 ülkeden katılım

Aralarında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Makedonya, İngiltere, Cezayir, Danimarka, Güney Afrika, İran, Kenya, Lübnan, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden 15 ülkeden yetkin katılımcıların olduğu kongrede alanında uzman 12 davetli konuşma yaptı. Kongrede her oturum Türk dünyasına hizmet eden şahsiyetlere ithaf edildi. Açılış oturumu Mustafa Kemal Atatürk'e, diğer oturumlar ise Oktay Sinanoğlu, Cengiz Aytmatov, Bahtiyar Vahapzade, Prof. Dr. Turhan Yazgan, Rauf Denktaş, Aziz Sancar ve Naim Süleymanoğlu'na ithaf edildi.