TÜRK FUTBOLUNA ZARAR VEREN YAKLAŞIM

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Vodafone Arena'da Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 1-0 yendiği derbide yaşananlarla ilgili müfettiş görevlendirdiklerini söyledi.

Bakan Kılıç "Derbiden sonra yaşanan bazı olaylar var. Soyunma odası koridorlarında olduğu hem iddia edildi hem de bazı tespitlerle ortaya çıktı. Derbideki olaylarla ilgili olarak Bakanlığımızın müfettişleri görevlendirildi; ne olup bittiğini inceliyorlar. Biz de orada yaşanan olayları öğrenmek ve tespit yapmak üzere müfettişlerimizi görevlendirdik. Türk sporuna zarar veren bir yaklaşım çünkü bu. Elimizde resmi rapor yok; bazı bulgular tabii ki var ama burada söylemem doğru olmaz. Orada bazı şeyler yaşandı. Bunların yaşanmaması lazım, bunun için de önlemimizi alacağız" dedi.

"KURTULDUKLARINI SANIYORLAR AMA..."

Derbiye gelen bazı Fenerbahçe taraftarlarının otobüs camlarını kırmasıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Kılıç "Seyirci ayrı holigan ayrı, onu ayırmak lazım. Görüntüleri gördüm, üzüldüm. Derbiye gelen misafir takım taraftarları otobüs camını kırıyorlar. Bunlar taraftar değil. Statta da otobüste de yerleri yok. Onlar takımlarını desteklemiyor, Türk sporuna zarar veriyorlar. Bunları ayıplayacağız, oraya sokmayacağız. Haklarında hukuki işlem yapılıyor. Kurtulduklarını sanıyorlar ama öyle değil o iş" ifadesini kullandı.