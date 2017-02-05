'Türk halkının kabul etmeyeceği sistemdir'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Samsun Milletvekili Hayati Tekin, referandum öncesi CHP Samsun İl Başkanı Av. Tufan Akcagöz ile bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Samsun Milletvekili Hayati Tekin, referandum öncesi CHP Samsun İl Başkanı Av. Tufan Akcagöz ile bir araya geldi. Anayasa değişikliği önerisi için parlamentoda yapılan çalışmalarla ilgili İl Başkanı Akcagöz'e bilgi veren Vekil Tekin, "Mücadelemizi tüm Türkiye kamuoyu yakından takip etti. Hem Anayasa Komisyonu'nda, hem de TBMM'de bu çalışmaları sürdürdük. Ancak yapılan oylamada, her türlü ihlalle birlikte bu değişiklik geçti. Ancak millet olarak bu değişikliğin geçmemesi için elimizden geleni yaparak 'hayır' için çalışacağız" dedi.

MİLLET YETKİYİ VERMEZ

İl Başkanı Akcagöz, "Biz zaten 'hayır' için uğraşıyoruz, çabalıyoruz. Bu referandum, Türk seçmeninin önüne bir tercih seçeneği sunuyor. Ya alışageldiğimiz ve yaşatmamız gereken parlamenter demokrasimizi koruyacağız, ya da tüm yetkilerin bir kişinin elinde toplandığı bir rejime doğru gerileyeceğiz. Bunu Türk halkı kabul etmez, etmeyecektir. Millet bu yetkiyi tek bir kişiye asla bırakmaz. Millet, kendi özgür iradesi ile belirlediği demokratik yapıyı ortadan kaldırıp, tüm yetkileri bir kişiye ve onun mutlak iradesine bırakmaz" diye sözlerini tamamladı.