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Türk Hava Yolları Uçağında İlginç Olay

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Türk Hava Yolları Uçağında İlginç Olay
İstanbul seferini yapan THY uçağı, bir yolcunun kabin ekibini rahatsız edecek şekilde fotoğrafını çekmesi üzerine pist başından geri döndü.

İstanbul seferini yapan THY uçağı, bir yolcunun kabin ekibini rahatsız edecek şekilde fotoğrafını çekmesi üzerine pist başından geri döndü.

Türk Hava Yollarının Malaga - İstanbul seferini yapan TK 1306 sefer sayılı Boeing 737 tipi uçağı Malaga Havalimanı'ndan yolcu alıp kalkış için pistte gittiği sırada bir yolcu kabin ekibinin fotoğrafını çekmeye başladı. Yolcunun fotoğraf çekme isteği kabin ekibini rahatsız edecek duruma gelince, uçağın pilotuna bilgi verildi. Kalkış için pist başında olan uçağın pilotu, Malaga Havalimanı kontrol kulesi ile telsiz bağlantısı kurarak geri dönmek istediğini bildirdi. Pist başından geri dönen Türk Hava Yolları uçağına polis çağrılarak, kabin ekibinin fotoğrafını çeken yolcu uçaktan indirildi.

Kabin ekibinin fotoğraflarını çekerek rahatsız eden yolcuya "kural dışı yolcu prosedürü" uygulanarak uçaktan indirilmesinin ardından Türk Hava Yolları uçağı bir saat gecikme ile Malaga Havalimanı'ndan kalktı.

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