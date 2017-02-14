Türk İş Dünyası Ürdün’de Yatırım Fırsatı Arıyor

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ürdün'de 1 milyar dolara ulaşan yatırımları artırmayı ve buradaki su ve alt yapı projelerinden daha fazla pay...

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ürdün'de 1 milyar dolara ulaşan yatırımları artırmayı ve buradaki su ve alt yapı projelerinden daha fazla pay almayı istediklerini söyledi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki 50'yi aşkın iş adamından oluşan heyet, Ürdün'e ziyarette bulundu. Amman'da Ürdün Başbakanı Hani Al Mulki tarafından kabul edilen TOBB heyeti, Başbakan Al Muki ile ekonomik ilişkileri ve sorunları görüşme fırsatı buldu. Görüşmeye Ürdün'ün Maliye, Su İşleri, Ulaştırma, Sanayi, Ticaret ve Ekonomi Bakanları da katıldı. Ürdün Başbakanı ile görüşmesinin ardından Türkiye-Ürdün İş Forumu'na katılan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ticari ilişkileri artırmak istediklerini belirterek, Ürdün'de su ve alt yapı projelerinde Türk firmaları için daha fazla pay almayı istediklerini söyledi. Foruma Hisarcıklıoğlu'nun yanı sıra Ürdün Sanayi, Ticaret ve Tedarik Bakanı Yarub Qudah, Ürdün Ticaret Odası Başkanı Senatör Nael Al Kabariti ve Amman Büyükelçisi Murat Karagöz ile çok sayıda iş adamı katıldı. Yoğun bir katılımın olduğu forumda 50 TOBB heyetinden, 145 civarında da Ürdün'den iş adamı yer aldı.

Konuşmasında 2011 yılında yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşması'ndan çok şey umut ettiklerini ancak sürecin işlemesinde bazı sıkıntılar bulunduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu, "Şu an 1 milyar dolara ulaşan yatırımlarımızı arttırarak, Ürdün'de daha fazla iş yapmak istiyoruz. Türk firmaları olarak Ürdün'deki altyapı, üstyapı, ulaşım, su ve enerji projelerinden daha fazla pay almak istiyoruz. Sadece burada değil, Ürdünlü firmalarla ortaklıklar kurarak Türkiye'de ve üçüncü ülkelerdeki yatırım fırsatlarını da birlikte değerlendirmek istiyoruz" diye konuştu.

"İş adamlarımızın yaptığı her anlaşma ülkeye hizmettir, bölgeye hizmettir, ibadet kadar kıymetlidir" diyen Hisarcıklıoğlu, iş adamlarının yaptığı her ortaklığın bölgenin huzuru için atılmış tohum olduğunu kaydetti. Hisarcıklıoğlu, "Biz iş dünyası olarak bu coğrafyayı bir refah havzası haline getiririz. İdarecilerden para pul istemiyoruz. Tek isteğimiz ticaret için, yatırım için önümüzü açın" dedi.

"Ürdün'de önemli fırsatlar var"

Petrol ve doğalgazı bulunmayan Türkiye'nin girişimcilerinin gücü ile büyük başarılara imza attığını anlatan Hisarcıklıoğlu, Ürdün'deki fırsatlara da değindi. Ürdün'deki yoğun göçmen nüfusunun büyük bir fırsat olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Çünkü Türkiye olarak biz bunu yaşadık. Türkiye'nin batısındaki pek çok şehrin sanayileşmesi ve zenginleşmesinde 100 yıl önce Balkanlar'dan gelen soydaşlarımızın çok büyük etkisi oldu. Onların açtıkları küçük iş yerleri, zamanla büyüyerek dev fabrikalara dönüştü. Şimdi biz Ürdün'de aynı fırsatı görüyoruz. O yüzden daha fazla girişimcimizi buraya getirmek istiyoruz. Kadınların, gençlerin ve göçmenlerin girişimci olması ile ilgili ortak projeler yapmak istiyoruz" diye konuştu.

Huzur-ticaret-zenginlik kavramlarının birbirinden ayrılmaz bir bütün olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu, "Ülkemizde ve coğrafyamızda huzur ve zenginlik istiyorsak bunun yolu, anahtarı birbirimizle daha fazla ticaret yapmaktan geçiyor" ifadesini kullandı.

Ürdün Ticaret Odası Başkanı'ndan birlikte iş yapma teklifi

Ürdün Ticaret Odası Başkanı Senatör Nael Al Kabariti ise, Türk iş adamlarına, "İkinci evinize hoş geldiniz. Özel sektör olarak yan yana durmalı, Türkiye ile beraber daha fazla iş yapmalıyız" diye seslendi. Rakip değil, ortak olmak gerektiğini anlatan Kabariti, "Ürdün'de büyük imkânlar var. Gelin birlikte iş yapalım. Ürdün güvenlikli bir ülke" mesajını verdi.

Forum sonrasında iki ülke heyetleri arasında ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi.