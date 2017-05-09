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Türk Kahvesiyle Resim

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Türk Kahvesiyle Resim
İranlı ressam Adak Jamshıdzadeh'in eserlerinin yer aldığı "Kahvenin Büyüsü" sergisi Ümraniye Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı.

İranlı ressam Adak Jamshıdzadeh'in eserlerinin yer aldığı "Kahvenin Büyüsü" sergisi Ümraniye Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı. Jamshıdzadeh'in kahveden yaptığı resim çalışmaları büyük ilgi gördü.

İranlı usta ressam Adak Jamshıdzadeh, Ümraniye Belediyesi hizmet binasının içerisinde bulunan kültür ve sanat merkezinde kahveden yaptığı eserleri sanatseverlerle buluşturdu. Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can'ın açılışını gerçekleştirdiği sergide 40 adet eser bulunuyor. Kahve ile resim çalışması yapan ressam yoğun ilgi gördü.

İstanbul'da yaşadığını belirten Ressam Adak Jamshıdzadeh, "Tahran'dan doğdum. Bu sergide 40 tane resmim var. Materyali Türk kahvesidir. Bazen yağlı boya katıyorum. Kahveyle resim yapan başka ressamlar var. Ama kahvenin tanesinden ya da sulu boya ile yapanlar var. Bu tarz sadece bana mahsus. Sadece be çiziyorum bu tarzda. Bu kahveler eseri yaptıktan sonra dökülmüyor. Resimlerinde hem sürreal var hem figüratif var hem de İslami motifler var. Üçüncü göz lazım bu eserleri yapabilmek için bazen kahveyi döktükten sonra figürler görüyoruz. Onları resme yansıtmaya çalışıyorum. Serginin açılışında destek veren Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can'a teşekkür ederim. Belediye Başkanı Hasan Can kahvesini tuvale döktü. Ben de ona ait resim yaptım" dedi.

Ümraniye Belediyesi Hizmet Binası'nın içerisinde bulunan kültür ve sanat merkezinde açılan sergiyi 15 Mayıs'a kadar sanatseverler ziyaret edebilecek.

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