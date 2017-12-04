Türk Kızılayı’ndan Özel Öğrencilere Ziyaret

Türk Kızılayı yöneticileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle Murat Atılgan İlköğretim Okulu özel sınıfını ve Sevgi Özel Eğitim Rehabilitasyon...

Türk Kızılayı yöneticileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle Murat Atılgan İlköğretim Okulu özel sınıfını ve Sevgi Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Özel öğrencilerin ziyaretine Türk Kızılayı Şube Başkanı Yüksel Girgin ve Genel Sekreteri Murat Sanlar katıldı. Ziyarette bir konuşma yapan Başkan Girgin, "Her konuda özel bireylerin yanında yer almaya, onların hayatlarını kolaylaştırmaya büyük önem veriyoruz. Onları diğer bireylerden ayırdığımız tek nokta onlara duyduğumuz sevginin fazlalığıdır" dedi.

Türk Kızılayı'nın özel öğrencilere ziyaretindeki 2. durağı ise Sevgi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi oldu. Burada 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle düzenlenen programda özel öğrenciler gönüllerince eğlenirken, Başkan Yüksel Girgin ve Genel Sekreter Murat Sanlar da merkezdeki özel öğrencilerin özel günlerini kutladı.