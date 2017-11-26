  • BIST 104.539
  • Altın 163,884
  • Dolar 3,9376
  • Euro 4,6999
  • Samsun 16 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 6 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 15 °C
  • Sinop 13 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 8 °C
  • Rize 12 °C
  • Trabzon 13 °C

Türk Kızılayı'ndan 'Sevgi Mağazası'

»
Türk Kızılayı'ndan 'Sevgi Mağazası'
Türk Kızılayı Sinop Şubesi, ihtiyaç sahiplerinin ücretsiz giysi alabileceği 'Sevgi Mağazası' açtı. Açılışta ayrıca Kızılay'a bağış yapanlara plaket ve madalya ödülleri verildi

Sinop'ta, Türk Kızılayı tarafından ihtiyaç sahiplerinin ücretsiz giysi alabileceği 'Sevgi Mağazası' açıldı. Vali Hasan İpek, Atatürk Caddesi'ndeki mağazanın açılışında, Türk Kızılayı'nın insani yardım konusunda dünyanın önde gelen kuruluşlarından biri olduğunu söyledi.

Türk Kızılayı'nın mazlumların ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini dile getiren İpek, "Bu mağaza bunun en güzel örneklerinden biri. Yardıma muhtaç insanlarımız buradan ücretsiz kıyafet alabilecek. Emeği geçenleri kutluyor ve teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. 

KIZILAY, 'MERHAMET ELİ'DİR
Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Muhsin Yıldırım ise 150 yıldır insanlara yardım ulaştırmayı sürdürdüklerini belirtti. Kurumun Türk milletinin 'merhamet eli' olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Bugün yardıma muhtaç insanlara uzanan merhamet elinin güzel bir örneğini Sinop'ta görüyoruz" dedi. Bölge Müdürü Yıldırım, Sinop halkının kan bağışı konusunda da duyarlı olduğunu anlattı.

Törende bağışçılar da ödüllendirildi. 45 ve üstü kan bağışı yapanlara plaket, 35 ile 44 arası kan bağışı yapanlara altın madalya, 25 ile 34 arasında kan bağışı yapanlara gümüş madalya verildi. Programa Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül de katıldı.  HHALK / SİNOP

sevgi-magazasi1.jpgSinop Valisi Hasan İpek, "Sinop Kızılay Şubesi, Sinop için gerçekten çok güzel hizmetler yapıyorlar. Buraya kan vererek veya bağışta bulunarak destek çıkan herkese çok teşekkür ederim" dedi.

sevgi-magazasi3.jpg

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kırıkkale Türk Sağlık Sen'de Buluç dönemi26 Kasım 2017 Pazar 13:35
  • Türk Kızılayı'ndan 'Sevgi Mağazası'26 Kasım 2017 Pazar 13:30
  • Fırat Özdemir'den örnek davranış26 Kasım 2017 Pazar 13:03
  • UTANÇ TABLOSU26 Kasım 2017 Pazar 09:00
  • Kuşdili UNESCO’yla dünya mirası olacak25 Kasım 2017 Cumartesi 15:28
  • TMO, üreticileri rahatlattı25 Kasım 2017 Cumartesi 14:35
  • Samsun'da Kontrolden çıkan araç takla attı25 Kasım 2017 Cumartesi 14:20
  • Karadeniz'de PKK'ya geçit yok25 Kasım 2017 Cumartesi 14:13
  • Apaydın'dan kış lastiği uyarısı25 Kasım 2017 Cumartesi 14:07
  • TESK'ten sahte bilet uyarısı25 Kasım 2017 Cumartesi 13:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti