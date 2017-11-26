Türk Kızılayı'ndan 'Sevgi Mağazası'

Türk Kızılayı Sinop Şubesi, ihtiyaç sahiplerinin ücretsiz giysi alabileceği 'Sevgi Mağazası' açtı. Açılışta ayrıca Kızılay'a bağış yapanlara plaket ve madalya ödülleri verildi

Sinop'ta, Türk Kızılayı tarafından ihtiyaç sahiplerinin ücretsiz giysi alabileceği 'Sevgi Mağazası' açıldı. Vali Hasan İpek, Atatürk Caddesi'ndeki mağazanın açılışında, Türk Kızılayı'nın insani yardım konusunda dünyanın önde gelen kuruluşlarından biri olduğunu söyledi.

Türk Kızılayı'nın mazlumların ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini dile getiren İpek, "Bu mağaza bunun en güzel örneklerinden biri. Yardıma muhtaç insanlarımız buradan ücretsiz kıyafet alabilecek. Emeği geçenleri kutluyor ve teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

KIZILAY, 'MERHAMET ELİ'DİR

Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Muhsin Yıldırım ise 150 yıldır insanlara yardım ulaştırmayı sürdürdüklerini belirtti. Kurumun Türk milletinin 'merhamet eli' olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Bugün yardıma muhtaç insanlara uzanan merhamet elinin güzel bir örneğini Sinop'ta görüyoruz" dedi. Bölge Müdürü Yıldırım, Sinop halkının kan bağışı konusunda da duyarlı olduğunu anlattı.

Törende bağışçılar da ödüllendirildi. 45 ve üstü kan bağışı yapanlara plaket, 35 ile 44 arası kan bağışı yapanlara altın madalya, 25 ile 34 arasında kan bağışı yapanlara gümüş madalya verildi. Programa Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül de katıldı. HHALK / SİNOP

Sinop Valisi Hasan İpek, "Sinop Kızılay Şubesi, Sinop için gerçekten çok güzel hizmetler yapıyorlar. Buraya kan vererek veya bağışta bulunarak destek çıkan herkese çok teşekkür ederim" dedi.