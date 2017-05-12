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Türk Kökenli Vekilden Keşmir Özgürlük Hareketi’ne Destek

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Türk Kökenli Vekilden Keşmir Özgürlük Hareketi’ne Destek
Geçtiğimiz günlerde özel bir komisyonla Azerbaycan'a giderek Karabağ sorununu yerinde inceleyen Brüksel Bölge Milletvekili ve Parlamento Başkanvekili Emin...

Geçtiğimiz günlerde özel bir komisyonla Azerbaycan'a giderek Karabağ sorununu yerinde inceleyen Brüksel Bölge Milletvekili ve Parlamento Başkanvekili Emin Özkara, Keşmir Özgürlük Hareketi tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı.

Keşmir Özgürlük Hareketinin Belçika kolu tarafından Brüksel'de düzenlenen ve Keşmir eski Başbakanı Sultan Mahmood Chaudhry'nin de hazır bulunduğu etkinlikte konuşan Emin Özkara, Keşmir'in özgürlüğü içim mücadele eden özgürlükçülere destek sözü verdi. Brüksel Parlamento milletvekillerinden Manzor Zahoor ile Bertin Mampaka'nın da yer aldığı heyetle birlikte katıldığı toplantıda söz alan Özkara, yaptığı konuşmada Brüksel Parlamentosu'nun çok büyük bir parlamento olmadığını ancak dünyada yeterince söz sahibi olduğunu hatırlatarak, Brüksel Parlamento milletvekilleri olarak dünyada yaşanan acı olaylara sessiz kalamayacaklarının altını çizdi.

Özellikle haksızlık söz konusu olduğu zaman müdahale etmeleri gerektiğini ifade eden Özkara, "Haksızlıkların söz konusu olduğu olayların iç yüzünü öğrenmek için oralara kadar gidip gerçekleri yerinde görmek gerekiyor. Keşmir'in eski Başbakanı mesajımızı aldı ve bizleri davet etti. Öncelikle Keşmir'in özgür bölgesini ziyaret edeceğiz ve daha sonra Hindistan kabul ederse, Hindistan tarafından işgal edilen bölgeyi ziyaret edeceğiz. Ancak Hindistan bizlere izin vermezse bu da Hindistan'ın dünyadan bazı olayları gizli tutmak istediği anlamına gelmektedir. Zaten Hindistan'ın o bölgede Keşmir halkına büyük bir zulüm yaptığını herkes biliyor ve bu yüzden dünyanın farklı ülkelerindeki parlamenterlere bu bölge için giriş izni vermiyorlar" diye konuştu.

Keşmir eski Başbakanı Sultan Mahmood Chaudhry ise Brüksel Parlamentosu heyetinin kendileriyle görüşmeyi kabul etmelerinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi ve işgal altındaki Keşmir'de yaşanan olayların bir an önce sona ermesi için çağrıda bulundu.

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