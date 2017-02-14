Türk Konfeksiyon Sektörünün Paris Atağı

Tasarım ve Ar-Ge yatırımlarıyla tüm dünyanın tercih ettiği koleksiyonlara imza atan Türk Konfeksiyon Sektörü, dünyanın en prestijli tekstil ve hazır...

Tasarım ve Ar-Ge yatırımlarıyla tüm dünyanın tercih ettiği koleksiyonlara imza atan Türk Konfeksiyon Sektörü, dünyanın en prestijli tekstil ve hazır giyim fuarı olarak kabul edilen Premiere Vision (PV) Manufacturing Paris Fuarında İlkbahar-Yaz 2018 koleksiyonlarını dünyanın dört bir tarafından gelen alıcılara sundu.

7-9 Şubat 2017 tarihlerinde düzenlenen Premiere Vision (PV) Manufacturing Paris Fuarında, Türkiye Milli Katılım Organizasyonunu Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği bu yıl dördüncü kez gerçekleştirdi. 2016 yılında 15 firma ile katılan Türkiye, 2017 yılında 18 firma ile yerini aldı. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, fuar sürecinde fuar alanının girişinde ve fuar alanında hem Türk hazır giyim sektörünü tanıttı, hem de ithalatçıları Türkiye standına davet etti. Fuarda Türkiye standını ziyaret eden isimler arasında Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa da vardı.

Türk hazır giyim sektörünün ihracatında Fransa'nın dördüncü büyük pazar, Avrupa Birliği (AB)'nin payının ise yüzde 80 civarında olduğunu belirten Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burak Sertbaş, Premiere Vision (PV) Manufacturing Paris Fuarına sadece Fransız ithalatçıların gelmediğini, İngiltere, İtalya, Almanya, İspanya, Japonya, Kuzey Kore, ABD ve Çin başta olmak üzere 30 farklı ülkeden profesyonel alıcıların fuarı ziyaret ettiğini, fuar sırasında Türk firmalarının İlkbahar-Yaz 2018 koleksiyonlarını tanıttıklarını ve verimli iş görüşmeleri gerçekleştirdiğini kaydetti.

Fransa'nın konfeksiyon ithalatının 23 milyar dolar olduğuna işaret eden Sertbaş, "Türkiye'nin Fransa'ya yaptığı konfeksiyon ihracatı ise 2016 yılında 850 milyon dolar mertebesinde. İhracatımızda Almanya, İngiltere ve İspanya'nın ardından dördüncü büyük Pazar. Fransa pazarına yakınlığımızı avantaja dönüştürecek ticari bağlantılarla döndük. Hedefimiz Fransa'ya ihracatımızı 1 milyar doların üzerine çıkarmak " diye konuştu.