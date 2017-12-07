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Türk Kültürünü Ahşaba Nakşedecekler

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Türk Kültürünü Ahşaba Nakşedecekler
Milas Milli Eğitim Müdürlüğü ve Milas Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı işbirliğinde yapılan protokolle birlikte, Türkiye'de bir ilke imza atıldı.

Milas Milli Eğitim Müdürlüğü ve Milas Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı işbirliğinde yapılan protokolle birlikte, Türkiye'de bir ilke imza atıldı. İmzalanan protokol kapsamında açılan sanat atölyesiyle birlikte Türk kültürü, ahşaba nakşedilerek maket evlerde hayat bulacak.

Türkiye'de ilk kez Milas Milli Eğitim Müdürlüğü ve Milas Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı işbirliğinde yapılan protokolle birlikte geleneksel Türk mimarisi ahşabı konuşturacak.

Milas Milli Eğitim Müdürü İsa Bal ve Milas Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Hayrettin Gönül, Türk kültürünün yansıtılacağı sanat atölyesi için protokol imzalarını attı.

İmzalana protokolle birlikte; Milas Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü koordinesiyle Şehit Polis Fethi Sekin sanat Atölyesi'nde Türk kültürü ahşap maket evlere yansıtılacak. Atölyede açılacak olan kursla, hem kursiyerler ahşap sanatını öğrenecek hem de bu sanattan geçim kapısı sağlayacak.

Müdür Bal ve Başkan Gönül, atılan imzaların ardından Şehit Polis Fethi Sekin Sanat Atölyesi ve Abdullah Buğra Koçlar Konferans Salonu açılışını gerçekleştirdi.

Açılış törenine; Milas Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, MHP İlçe Teşkilatı Başkanı Sinan Yılmaz, Milas Halk Eğitim Merkezi Müdürü Tunahan Bayram, Milas Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Hayrettin Gönül, Belediye Meclis Üyeleri Mehmet İnpınar ve Mevlüt Kiriş, muhtarlar ve ülkü ocakları üyeleri katıldı.

Açılış konuşmasını, Milas Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Hayrettin Gönül gerçekleştirdi. Projede emeği geçen herkese teşekkür eden Gönül, "Sanat atölyemizin açılışıyla birlikte, 18 yaş üstün gençlerimiz ahşap sanatını öğrenecekler. Açılan kursla birlikte de Türk kültürünü ahşam maket evlere taşıyacaklar. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Mescid-i Aksa, yani ilk kıblemiz 50 yılın sonunda emperyal güçlerin tuzaklarıyla beraber, İsrail'in başkenti yapılması adı altında sömürülmeye ve yok edilmeye çalışılıyor. Ama maalesef acı bir olay yaşıyoruz. Bir an önce inşallah bu hatadan dönerler. Şiddetle kınıyoruz. Mescid-i Aksa bizim davamızdır." dedi.

Gönül'ün konuşmasının söz alan Müdür Bal, şunları kaydetti: "Bu güzel bir düşüncedir. Milas Ülkü Ocakları, uyuşturucuyla mücadele kapsamında başarıya imza atmıştır. Şimdi de sanat atölyesinin açılmasıyla, birçok kişi bundan faydalanacaktır. Bu durum, ileriki zamanlarda maddi olarak da Milas Ülkü Ocakları'na katkı sağlayacaktır. Biz her zaman destekçisiyiz. Kudüs'te 140 dönüm bir arazimiz var. Peygamberimizin göğe yükseldiği yerdir. Bizim için kutsal değeri vardır. 1 buçuk milyar Müslüman halkın birlikte olması lazımdır. Hepimizin Kudüs'e sahip çıkması lazım. Bunun için elimizden geleni yapmalıyız. Güzel çalışmaları için arkadaşları tebrik ediyorum."

Müdür Bayram, projeyle birlikte gelecek nesillere Türk kültürünün aktarılacağını dile getirerek: Milas Ülkü Ocakları'nın böyle bir taleple gelmesinden dolayı onur duyduk. Biz kendilerini toplumda bir faaliyette bulundukları için tebrik ediyoruz. Sanat atölyesiyle birlikte, Osmanlı'dan günümüze kadar gelen kültürel evlerin, maketleri yapılacak. Gelecek nesillere, atalarımızın kültürleri gösterilecektir. Serender yapımcılığı kursunu başlatacağız. Önümüzdeki mayıs ayında, sergimizi yapmayı planlıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu

Son olarak, Müdür Bayram'ın açıklamasının ardından MHP Başkanı Yılmaz şunları söyledi: "Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı adına yakışır en iyi şekilde çalıştığı için Başkan Hayrettin Gönül'e teşekkür ederim. Böyle güzel bir etkinlikle, bizi onure etti. Hayırlara vesile oldun diliyorum."

Konuşmaların ardından Şehit Polis Fethi Sekin Sanat Atölyesi ve Abdullah Buğra Koçlar Konferans Salonu açılışı kesilen kurdeleyle yapıldı. Sanat atölyesinin gezilmesi sonrasında tören sona erdi.

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