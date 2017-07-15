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Türk milleti büyük bir milletir

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Türk milleti büyük bir milletir
Ordu Valisi Seddar Yavuz 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminde Türk milletinin destansı bir mücadele verdiğini belirterek, "Türk milleti büyük bir millet olduğunu o gece göstermiştir "dedi.

Ordu’da 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek programı düzenlendi. Ordu Valisi Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz ile Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ve eşi Yeter Yılmaz yemek öncesi masaları tek tek dolaşarak, şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilenerek bir süre sohbet ettiler. sıkıntı ve taleplerini dinlediler.

Yemeğe katılan diğer protokol üyelerinin her biri de şehit ve gazilerin masasına oturarak, onlarla sohbet etti.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, bir konuşma yapan Ordu Valisi Seddar Yavuz, 15 Temmuz darbe kalkışmasını hatırlatarak Türk milletinin tarihinde hiç böylesine alçak bir girişim yaşanmadığını söyledi. Böyle bir hain kalkışmaya karşı Türk milletinin gösterdiği refleksin adeta bir destan olduğunu kaydeden Vali Yavuz, “Milletleri büyük yapan kriz zamanlarında, işgal zamanlarında gösterdiği reflekslerdir” dedi.

PROTOKOL ÜYELERİ KATILDI 

Özel bir restoranda düzenlenen yemeğe ayrıca, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, Adalet Komisyonu Başkanı Dr. Mesut Bilen, Vali Yardımcıları Mehmet Erhan Türker, Ekrem Ballı, Ekrem Yaman, Bayram Gale, Fatih Görmüş, İl Jandarma Komutanı Albay Sedat Sarıkaya, İl Emniyet Müdür Vekili Özler Özer, Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, daire müdürleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

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