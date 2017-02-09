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Türk Mucit, Trump’ın Danışmanı İle Yapay Zeka Üzerine Çalışacak

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Türk Mucit, Trump’ın Danışmanı İle Yapay Zeka Üzerine Çalışacak
Aile fertlerindeki hastalıklardan yola çıkıp bilime ışık tutacak icatlar yaparak tıp literatüre geçen ve Harvard Üniversitesi Genç Akademi Üyeliği'ne...

Aile fertlerindeki hastalıklardan yola çıkıp bilime ışık tutacak icatlar yaparak tıp literatüre geçen ve Harvard Üniversitesi Genç Akademi Üyeliği'ne seçilen Dr. Canan Dağdeviren, ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı ile yapay zeka üzerine birlikte çalışma yapacaklarını bildirdi.

Dr. Dağdeviren, Çukurova Üniversitesi'nde "Amerika'da Bilimsel ve Akademik Kurumlardaki Çalışma Deneyimleri ve Bilimsel Buluşları" konulu konferans verdi.

Geçen yıl meme kanserinden hayatını kaybeden teyzesinin hastalığından ilham alarak "Elektronik Meme Kanseri Sütyeni" üzerinde çalıştığını açıklayan Dr. Canan Dağdeviren'in Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) sürdürdüğü ve son aşamasına geldiği elektronik sütyende amaç, meme kanserine yakalanmış kişilerin vücudundan kanser hastalığını uzaklaştırmak. Dr. Dağdeviren, vücudun kıvrımlı tüm noktalarını da saracak ara yüz şeklinde tasarladığı elektronik sütyenin sadece kadınlar için değil erkekler içinde meme kanserinin tedavisinde umut ışığı olacağını söyledi.

Dr. Canan Dağdeviren, ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanlarından birinin sahibi olduğu, insanların düşüncelerinin okunmasına yönelik çalışmalar yapan ve yapay zeka üzerinde araştırmalar yapan şirketten ortak çalışma yapmak için teklif aldığını ve kabul ettiğini belirten Dr. Dağdeviren yapay zeka teknolojisinin 5-10 sene içerisinde gerçekleşeceğini savunarak kendisinin de yapay zeka teknolojisi üzerine çalışmalarının olduğunu kaydetti. Dr. Dağdeviren çalışmalarını yakın bir gelecekte Trump'ın danışmanının sahibi olduğu şirkette yürütecek.

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