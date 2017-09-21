Türk Mutfağı Bu Konferansta Konuşuldu

Fatih Belediyesi, "Gastronomist 2017" kapsamında "Yemek Atışmaları" konulu konferans düzenledi.

Fatih Belediyesi, "Gastronomist 2017" kapsamında "Yemek Atışmaları" konulu konferans düzenledi. Gazeteci Yazar Halit Kakınç moderatörlüğünde gerçekleşen konferansta; dünya mutfak kültürleri ve Türk mutfağı konuşuldu.

Fatih Belediyesi, "Gastronomist 2017" kapsamında "Yemek Atışmaları" konulu konferans düzenledi. Topkapı Sarayı Konferans Salonunda düzenlenen konferansa; Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Yazar Ata Nirun, Gazeteci- Yazar Halit Kakınç, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin ve çok sayıda davetli katıldı. Dünya mutfak kültürlerinin ve Türk mutfak kültürünün konuşulduğu konferansta, katılımcılar Türk mutfağını tarihine ilişkin bilgiler aktardı.

"Farklı kültürlere ait mutfakları tanıma imkanı elde edeceğiz"

Konferansa katılarak açılış konuşması yapan Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir,"21-24 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan gastronomi etkinliği ülkemize, uluslararası anlamda 27 ülkeden yaklaşık 45 tane konuyla ilgili üstadların, yazarların katılımıyla gerçekleşecek. Bu bizim dünya çapında hem farklı kültürlere ait mutfakları tanıma imkanı elde edeceğiz hem de bizim, kendi ülkemizin, kadim geleneğimizin, kültürümüzün mutfağını da bu vesileyle bütün dünyaya tanıtmış olacağız" diye konuştu.

Türk mutfağına ilişkin değerlendirmeler yapan Gazeteci- Yazar Halit Kakınç ise, "Türkler sürekli bir hareketlilik içerisinde ve geçtikleri yerden çok zenginleşerek geçiyorlar. İtibariyle çok uzun bir koşu. Japon denizi kıyısından başlıyor ve hala daha devam ediyor. Netice itibariyle Türk mutfağı dediğimiz mutfak, çok sentez bir mutfak. Selçukludan, Osmanlıdan gelen, içinde Acem var, Arap var, Rum var, Kürt var, daha sonra bütün balkanlar katılıyor. Daha sonra Kafkasya katılıyor. Çerkes var, Arnavut var. Bu asla küçümsenecek ya da bunlar bizim değil diye düşünülecek bir şey değil. Bu bir sentezdir. Bu çok büyük bir kültürel birikimin neticesidir. Türk mutfağı derken bunu kastediyorlar diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.