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Türk Müzisyenlerden Stockholm’de Klasik Batı Müziği Konseri

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Türk Müzisyenlerden Stockholm’de Klasik Batı Müziği Konseri
Piyanist Zeynep Üçbaşaran ve Viyolonist Cihat Aşkın, Stockholm'de klasik batı müziği konseri verdi.

Piyanist Zeynep Üçbaşaran ve Viyolonist Cihat Aşkın, Stockholm'de klasik batı müziği konseri verdi.

Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği ile Türk Kültür ve Tanıtma Müşavirliğinin organizatörlüğünde Zeynep Üçbaşaran ve Cihat Aşkın Stockholm'de klasik batı müziğiseverlere müzik ziyafeti verdi.

Konserin açılış konuşmasını İsveç'in Türkiye Büyükelçisi Kaya Türkmen yaptı. Müzisyenler, ünlü besteci Wolgang Amadeus Mozart ve İsveçli besteci Amanda Maier'in bestelerinin yanı sıra Türk besteci Adnan Saygun'un Kastamonu dansı, horon, zeybek bestelerini çalarak Türk Klasik batı müziğini tanıttı.

Piyanist Zeynep Üçbaşaran, "İsveç konserimizden sonra yarın Kopenhag'a gideceğiz. Orada da bir konser vereceğiz. Yabancıların yanı sıra Türk bestecileri de repertuarımıza dahil ediyoruz. Türk bestecileri tanıtmak biz müzisyenlerin vazifesi. Avrupa'da konserlerimiz gayet iyi geçiyor. Türk müzisyenlerinin Klasik batı Müziği'nde yeri olduğunu tanıtmaya çalışıyoruz" dedi.

Viyolonist Cihat Aşkın ise, "Biz yıllardan beri Zeynep Üçbaşaran ile Avrupa'nın her ülkesinde konserler verdik. İskandinavya'ya ilk defa geliyoruz. Gayemiz Türkiye'mizi kültür sanat alanında tanıtmak" ifadelerini kaydetti.

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