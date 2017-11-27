Türk Sağlık-sen İzmir Üniversitesi Şube Güven Tazeledi

Türk Sağlık-Sen İzmir Üniversiteler Şubesinin gerçekleşen 4. olağan genel kurulda, mevcut başkan Yasemin Zengin ve ekibi bir kez daha göreve seçildi.

Türk Sağlık-Sen İzmir Üniversiteler Şubesinin gerçekleşen 4. olağan genel kurulda, mevcut başkan Yasemin Zengin ve ekibi bir kez daha göreve seçildi.

Türk Sağlık-Sen İzmir Üniversiteler Şubesi, 4. olağan genel kurul toplantısını Bornova ilçesindeki öğretmen evinde gerçekleşti. Mevcut Başkan Yasemin Zengin ve ekibi, genel kurulda güven tazeleyerek yeniden göreve seçildi. Genel kurulda konuşan Başkan Zengin, Türk Sağlık-Sen'in her zaman cesur ve yürekli olduğunu, kararlarının daima doğrudan ve ülkeden yana olduğunu dile getirdi. Çalışanlara her zaman yaptığı çağrıyı yineleyen Zengin, "

Çalışanlar ne şart olursa olsun gelecekleri için Türk Sağlık-Sen'i seçsin. Bunu dile getiriyoruz; çünkü çalışanın gerçek anlamda temsilcisi biziz. Türkiye sevdamız ekmek için kavgamız diye çıktığımız yolda kurulduğumuz günden bugüne geçen çeyrek asırda başımızın hep dik olması bizim en önemli gurur kaynağımızdır. Ülkemizin son birkaç yılda yaşadığı derin bunalımlar, parçalanması için yapılanlar ve ihanet zincirine halka olanlara baktığımızda milli sivil toplum örgütlerinin Türkiye için vazgeçilmezliği daha iyi anlaşılmaktadır. Bunları düşündüğümüzde şükürler olsun ki Türkiye Kamu-Sen'liyiz, Türk Sağlık-Sen'liyiz diyoruz. 28 Şubat'tan 15 Temmuz'a, çözüm sürecinden toplu sözleşmelerde yaşananlara kadar duruşumuz her zaman hep aynı, inancımız tam tavrımız cesur ve yüreklice, kararımız ise hep doğrudan ve ülkemizden yana olmuştur" dedi.

"Çalışanın gerçek anlamda temsilcisi biziz"

Zengin, "Malum sen ise ne yazık ki kendisini yetkilendirenlerin temsilcisi olmaktan öteye gidememiştir. Son toplu sözleşme de bunun adeta resmi bir belgesi olmuştur. Bizler gerçekleşen enflasyonun üstünde refah seviyesini arttıran bir ücret talep ederken, malum sen yüzde 30'larla başladığı zam talebini yüzde 3,5 ile tamamlamıştır. "4-5 puan artış olmazsa imzalamayız" demesinin üstünden sadece 5 saat geçtikten sonra 0,5 zamma imza atarak kıvraklıklarını ve sahiplerinin kim olduğunu göstermişlerdir" dedi.

Zengin, sağlık alanındaki sorunlara da dikkat çekerek, "şöyle devam etti:

"Gerek eğitim, öğretim ve akademik, gerekse üçüncü basamak sağlık hizmeti sunumu açısından son derece önemli olan üniversite hastaneleri ve kurum çalışanları da ne yazık ki son yıllarda birçok sorun ile baş başa bırakılmış, uygun mevzuat ve düzenlemelerin yapılmaması, çalışanların sorunlarına çözüm bulunmaması sonucu çalışma ortamı olarak tercih edilen kurumlar olmaktan uzaklaşmıştır."