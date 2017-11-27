  • BIST 104.944
  • Altın 162,626
  • Dolar 3,9049
  • Euro 4,6654
  • Samsun 20 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 9 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 16 °C
  • Sinop 16 °C
  • Giresun 17 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 17 °C
  • Trabzon 16 °C

Türk Sağlık-sen İzmir Üniversitesi Şube Güven Tazeledi

» »
Türk Sağlık-sen İzmir Üniversitesi Şube Güven Tazeledi
Türk Sağlık-Sen İzmir Üniversiteler Şubesinin gerçekleşen 4. olağan genel kurulda, mevcut başkan Yasemin Zengin ve ekibi bir kez daha göreve seçildi.

Türk Sağlık-Sen İzmir Üniversiteler Şubesinin gerçekleşen 4. olağan genel kurulda, mevcut başkan Yasemin Zengin ve ekibi bir kez daha göreve seçildi.

Türk Sağlık-Sen İzmir Üniversiteler Şubesi, 4. olağan genel kurul toplantısını Bornova ilçesindeki öğretmen evinde gerçekleşti. Mevcut Başkan Yasemin Zengin ve ekibi, genel kurulda güven tazeleyerek yeniden göreve seçildi. Genel kurulda konuşan Başkan Zengin, Türk Sağlık-Sen'in her zaman cesur ve yürekli olduğunu, kararlarının daima doğrudan ve ülkeden yana olduğunu dile getirdi. Çalışanlara her zaman yaptığı çağrıyı yineleyen Zengin, "

Çalışanlar ne şart olursa olsun gelecekleri için Türk Sağlık-Sen'i seçsin. Bunu dile getiriyoruz; çünkü çalışanın gerçek anlamda temsilcisi biziz. Türkiye sevdamız ekmek için kavgamız diye çıktığımız yolda kurulduğumuz günden bugüne geçen çeyrek asırda başımızın hep dik olması bizim en önemli gurur kaynağımızdır. Ülkemizin son birkaç yılda yaşadığı derin bunalımlar, parçalanması için yapılanlar ve ihanet zincirine halka olanlara baktığımızda milli sivil toplum örgütlerinin Türkiye için vazgeçilmezliği daha iyi anlaşılmaktadır. Bunları düşündüğümüzde şükürler olsun ki Türkiye Kamu-Sen'liyiz, Türk Sağlık-Sen'liyiz diyoruz. 28 Şubat'tan 15 Temmuz'a, çözüm sürecinden toplu sözleşmelerde yaşananlara kadar duruşumuz her zaman hep aynı, inancımız tam tavrımız cesur ve yüreklice, kararımız ise hep doğrudan ve ülkemizden yana olmuştur" dedi.

"Çalışanın gerçek anlamda temsilcisi biziz"

Zengin, "Malum sen ise ne yazık ki kendisini yetkilendirenlerin temsilcisi olmaktan öteye gidememiştir. Son toplu sözleşme de bunun adeta resmi bir belgesi olmuştur. Bizler gerçekleşen enflasyonun üstünde refah seviyesini arttıran bir ücret talep ederken, malum sen yüzde 30'larla başladığı zam talebini yüzde 3,5 ile tamamlamıştır. "4-5 puan artış olmazsa imzalamayız" demesinin üstünden sadece 5 saat geçtikten sonra 0,5 zamma imza atarak kıvraklıklarını ve sahiplerinin kim olduğunu göstermişlerdir" dedi.

Zengin, sağlık alanındaki sorunlara da dikkat çekerek, "şöyle devam etti:

"Gerek eğitim, öğretim ve akademik, gerekse üçüncü basamak sağlık hizmeti sunumu açısından son derece önemli olan üniversite hastaneleri ve kurum çalışanları da ne yazık ki son yıllarda birçok sorun ile baş başa bırakılmış, uygun mevzuat ve düzenlemelerin yapılmaması, çalışanların sorunlarına çözüm bulunmaması sonucu çalışma ortamı olarak tercih edilen kurumlar olmaktan uzaklaşmıştır."

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Afad “Sivil Savunma Eğitimi” Verdi27 Kasım 2017 Pazartesi 15:28
  • Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Afetlere Karşı İklim Verileriyle Önlem Alacak27 Kasım 2017 Pazartesi 15:28
  • Saros Sahilinde Yenileme Çalışmaları27 Kasım 2017 Pazartesi 15:24
  • Sanayi Kenti Aliağa’ya Bir Yılda 3 Bin 660 Kişi Göç Etti27 Kasım 2017 Pazartesi 15:24
  • Karabağlar’da Sıcak Asfalt Sevinci27 Kasım 2017 Pazartesi 15:23
  • Gerede’de Kar Kalınlığı 45 Santimetreyi Buldu27 Kasım 2017 Pazartesi 15:18
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hizmete Alacağı Eserlerden Zonguldak Da Payını Alacak27 Kasım 2017 Pazartesi 15:18
  • Kınalı Keklik Doğaya Bırakıldı27 Kasım 2017 Pazartesi 15:18
  • Merkezefendi Belediyesi 4 Bin Öğrenciyi Tarihle Buluşturacak27 Kasım 2017 Pazartesi 15:18
  • Sokak Hayvanlarına Karşı Duyarlı Olmaya Davet27 Kasım 2017 Pazartesi 15:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti