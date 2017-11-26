Türk Sağlık Sen’de Musa Bilal Güven Tazeledi

Türk Sağlık Sen Balıkesir Şube Başkanlığı 6.olağan kongresinde mevcut başkan Musa Bilal güven tazeledi.

Türk Sağlık Sen Balıkesir Şube Başkanlığı 6.olağan kongresinde mevcut başkan Musa Bilal güven tazeledi.

Divan Başkanlığını Kütahya Türk Sağlık Sen şubesi Başkanı Hasan Gök'ün yaptığı kongrede, sendikaya bağlı 9 üyeye plaket veridi. Plaket töreninin ardından konuşan Türk Sağlık Sen Balıkesir Şube Başkanı Musa Bilal, "Biz olaylara milli pencereden bakan bir sivil toplum örgütüyüz. Üyelerimiz için toplu sözleşmelerde döner sermayelerin emekliliğe yansıtılmasını, yıpranma payı verilmesini istedik. Üyelerimizin ek göstergelerini yükseltilmesi için mücadele verdik. Göreve geldiğimizde bin 117 olan üye sayımızı bin 765'e çıkardık. Sağlık personeline yapılan şiddet, saldırı, yaralama ve öldürülmelerine şiddet ile karşı çıktık ve hükumetlerden sağlık personeline yapılan saldırılara en büyük cezanın verilmesini talep ettik. Balıkesir şubesi olarak üyelerimizin ölümde, düğünde, acı ve kederli günlerinde hep yanlarında olduk ve olmaya devam edeceğiz" dedi.

Balıkesir sağlık camiasına Türk Sağlık Sen şubesinin ne kadar dinamik olduğunu dosta düşmana gösterdiklerini ifade eden Başkan Bilal, 108 delegenin oyu ile güven tazeledi. Yönetim Kurulu ise Makbule Tonya, Mustafa Kirli, Günay Çahan, Derya Toksoy, Mustafa Turan ve Yılmaz Demircan'dan oluştu.