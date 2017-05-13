Türk Sağlık-sen’li Kadınlardan Çifte Kutlama

Türk Sağlık-Sen Manisa Şubesi Kadın Kolları, Hemşireler ve Ebeler Haftası ile Anneler Günü olması dolayısıyla kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi.

Türk Sağlık-Sen Manisa Şubesi Kadın Kolları, Hemşireler ve Ebeler Haftası ile Anneler Günü olması dolayısıyla kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş da, kadınların etkinliğine katılarak, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün armağanı olan çiçekleri sendika üyesi kadınlara takdim etti.

Türk Sağlık-Sen Manisa Şubesi Kadın Kolları, Atatürk Kent Park Kanyon Kafe'de bir araya geldi. Etkinliğe Manisa Büyükşehir Belediyesi Talip Akbaş, eşi Yeliz Akbaş, Türk Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Rıdvan Mutlu, Türk Sağlık-Sen Kadın Kolları Başkanı Füsun Hülya Berçin ve sendikanın kadın üyeleriyle aileleri katıldı. Sendika üyeleriyle tek tek tokalaşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, kadınlara Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileterek, çiçek takdim etti. Türk Sağlık-Sen Kadın Kolları olarak Hemşireler ve Ebeler Haftası ile Anneler Günü olması nedeniyle güzel bir etkinlikte bir araya geldiklerini belirten sendikanın Kadın Kolları Başkanı Füsun Hülya Berçin, nazik armağanı nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş'a teşekkür etti.