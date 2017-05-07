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Türk Savaş Sanatı Sayokana İlgi Artıyor

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Türk Savaş Sanatı Sayokana İlgi Artıyor
Dünyada Türklerin tescilli tek Türk savaş sanatı olan sayokana ilgi her geçen gün artıyor.

Dünyada Türklerin tescilli tek Türk savaş sanatı olan sayokana ilgi her geçen gün artıyor.

Sayokanı sadece bir spor branşı olarak görmenin doğru olmadığını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Kültürümüzün temel dinamikleriyle harmanlanan sayokan sporu aynı zamanda hem sağlıklı ve dinç kalmanın hem de sosyalleşmenin anahtarıdır" dedi.

Sayokan Topluluğu eğitmeni Murat Çekiç de, "Sayokan sporuyla uğraşmaya başlayan çocuklar ve gençler ciddi şekilde özgüven kazanıyor. Kötü alışkanlıklardan uzak duran ve sporu yaşam biçimi edinmiş kişilerle yeni dostluklar kuruyorlar. Dostluğumuzun ve kültürümüzün bir bütün olduğu milli sporumuz sayokanda bu yıl (Bagatur) Kahramanlık Oyunları'nda birincilik bekliyoruz" diye konuştu.

Mamak Belediyesi Sayokan Topluluğunda dersler pazartesi günleri hariç haftada altı gün yapılıyor. Ders saatleri hafta içi 19.00-21.00 arası, hafta sonu 14.00-16.00 arası yapılıyor. 355 aktif sporcusu bulunan Mamak Belediyesi Sayokan Topluluğunda dersler ücretsiz olarak veriliyor.

Türk Savaş Sanatı Sayokana İlgi Artıyor

Türk Savaş Sanatı Sayokana İlgi Artıyor

Türk Savaş Sanatı Sayokana İlgi Artıyor

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