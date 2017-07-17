IHAAW163241-ASA/17-07-2017 - Türk Silahlı Kuvvetleri, Azez'in Mare bölgesinden PYD tarafından yapılan silahlı saldırıya topçu birlikleriyle karşılık verdi. Yapılan top atışları sonrası bölgeden yükselen dumanlar Kilis sınırından da görülüyor. 17.07.2017 16:32:41 TSI NNNN
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- Türk Silahlı Kuvvetleri, Azez’in Mare Bölgesinden Pyd Tarafından Yapılan Silahlı Saldırıya Topçu Birlikleriyle Karşılık Verdi. Yapılan Top Atışları Sonrası Bölgeden Yükselen Dumanlar Kilis Sınırından Da Görülüyor.
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Türk Silahlı Kuvvetleri, Azez’in Mare Bölgesinden Pyd Tarafından Yapılan Silahlı Saldırıya Topçu Birlikleriyle Karşılık Verdi. Yapılan Top Atışları Sonrası Bölgeden Yükselen Dumanlar Kilis Sınırından Da Görülüyor.
IHAAW163241-ASA/17-07-2017 - Türk Silahlı Kuvvetleri, Azez'in Mare bölgesinden PYD tarafından yapılan silahlı saldırıya topçu birlikleriyle karşılık...
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Türk Silahlı Kuvvetleri, Azez’in Mare Bölgesinden Pyd Tarafından Yapılan Silahlı Saldırıya Topçu Birlikleriyle Karşılık Verdi. Yapılan Top Atışları Sonrası Bölgeden Yükselen Dumanlar Kilis Sınırından Da Görülüyor.IHAAW163241-ASA/17-07-2017 - Türk Silahlı Kuvvetleri, Azez'in Mare bölgesinden PYD tarafından yapılan silahlı saldırıya topçu birlikleriyle karşılık...
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