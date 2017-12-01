IHAAW182216-GEN/01-12-2017 - Türk Silahlı Kuvvetleri, son bir haftada 2'si sözde lider kadroda olmak üzere 100 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

IHAAW182216-GEN/01-12-2017 - Türk Silahlı Kuvvetleri, son bir haftada 2'si sözde lider kadroda olmak üzere 100 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 01.12.2017 18:22:16 TSI NNNN