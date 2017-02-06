Türk-suudi Koordinasyon Konseyi Birinci Toplantısı 7 Şubat’ta Ankara’da Yapılacak

Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi Birinci Toplantısı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Suudi mevkidaşı Adel bin Ahmed Al-Jubeir'in başkanlıklarında...

Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi Birinci Toplantısı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Suudi mevkidaşı Adel bin Ahmed Al-Jubeir'in başkanlıklarında 7-8 Şubat 2017 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

Dışişleri Bakanlığı, Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi Birinci Toplantısı'nın 7-8 Şubat 2017 tarihlerinde Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Suudi mevkidaşı Adel bin Ahmed Al-Jubeir'in başkanlıklarında Ankara'da düzenleneceğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Saud'un ülkemize 11-14 Nisan 2016 tarihlerinde gerçekleştirdiği ziyaret esnasında imzalanan "Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Belgesiyle" ihdas edilen Konsey'in bu ilk toplantısında ikili ilişkilerimizi tüm alanlarda geliştirmeye yönelik işbirliği olanakları ele alınacaktır. Konsey toplantısı kapsamında ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde de bulunulacaktır. Konuk Dışişleri Bakanının Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmesi öngörülmektedir" denildi.