Türk Telekom Ağrı’da Kadınlara Teknoloji Eğitimi Verecek

Türk Telekom'un "Şimdi Senin Zamanın" sloganıyla kadınlara yönelik başlattığı teknoloji seferberliği 25-26 Eylül tarihlerinde Ağrı'da devam edecek.

Türk Telekom'un "Şimdi Senin Zamanın" sloganıyla kadınlara yönelik başlattığı teknoloji seferberliği 25-26 Eylül tarihlerinde Ağrı'da devam edecek.

Ağrı Cumhuriyet Caddesi belediye otopark alanında kadınlarla buluşacak olan Türk Telekom gezici eğitim tırında Ağrılı kadınlara, temel internet kullanımı öğretilecek. Eğitime çocuğuyla birlikte gelmek isteyen kadınların çocukları için tır yerleşkesinde portatif bir oyun parkı kurulacak.

Türkiye'nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom'un, "Şimdi Senin Zamanın" mottosuyla kadınlara yönelik başlattığı teknoloji seferberliğinin yeni durağı Ağrı olacak. Teknoloji sınıfı olarak tasarlanan Türk Telekom gezici eğitim tırında verilecek eğitimlerde, kadınlar; temel internet kullanımıyla başlayarak, sosyal medya ve e-devlet platformlarının kullanımı hakkında da bilgi sahibi olacaklar. Ayrıca, Skype ve Google Maps gibi farklı keşif ve iletişim uygulamalarının nasıl kullanılacağı da katılımcılarla paylaşılacak.

'Katılımcılar, eğitim programı sonunda sertifika alacak ve hediyeler kazanacaklar'

Türk Telekom Akademi eğitmenleri tarafından verilecek eğitimler, 25'er kişilik sınıflarda günde iki kez 10:00-12:00 ve 14:00-16:00 olmak üzere ikişer saatlik periyotlarda düzenlenecek. Her bir eğitimin sonunda katılımcılara sertifika, bakım seti, Tivibu Go ve Türk Telekom Müzik üyeliğinin yanı sıra, her gün başarılı bir katılımcıya da tablet hediye edilecek. Hattını Türk Telekom'a taşımak isteyen kadınlar ise ayrıca ücretsiz internet, haftada bir saat konuşma ve cihaz indirimlerinin sahibi olacak.

'Eğitimlere katılmak çok kolay2

Eğitimlere katılmak isteyen kadınlar turktelekom.com.tr'den kayıt oluşturabilir* veya 0507 374 47 09 numaralı telefonu arayarak başvuru yapabilirler.