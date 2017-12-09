Türk Telekom Stadyumu’nda Kudüs Tepkisi

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray-Teleset Mobilya Akhisarspor maçında iki takımın futbolcuları beraber üzerinde "Kudüs kırmızı çizgimizdir"...

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray-Teleset Mobilya Akhisarspor maçında iki takımın futbolcuları beraber üzerinde "Kudüs kırmızı çizgimizdir" yazılı pankart ile çıktı. Sarı-kırmızılı taraftarlar da pankartlarla açarak İsrail'e tepki gösterdi.

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray'ın Akhisarspor'u ağırladığı mücadelede Kudüs için tepki gösterildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'i başkenti olarak tanıdığını açıklamasının ardından gelen tepkiler Süper Lig müsabakalarında da devam ediyor. Galatasaraylı ve Akhisarlı futbolcular, "Kudüs kırmızı çizgimizdir" yazılı pankart ile çıktı. Sarı-kırmızılı taraftarlar da Hz. Ali'nin sözü olan "Bu zulme engel olamıyorsanız onu herkese duyurun" ile "Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır', "Kudüs kıbledir, Kudüs miraçtır" pankartlarını tribünlerde açtı.