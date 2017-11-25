Türk Telekom Stadyumu’nda Maçı 36 Bin 642 Kişi İzledi

Galayasaray-Alanyaspor maçını Türk Telekom Stadyumu'nda izlemeye 36 bin 642 seyirci geldi.
Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti. Bu müsabakayı Türk Telekom Stadyumu'nda izlemeye 36 bin 642 kişi geldi. Maç boyunca sarı-kırmızılılara desteğini esirgemeyen taraftalar, tezahüratlarla takımlarının 12. adamı oldu. Taraftarlar, gelecek hafta Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş maçı için de ezeli rakibine göndermelerde bulundu.
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