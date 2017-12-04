  • BIST 104.728
  • Altın 159,543
  • Dolar 3,8943
  • Euro 4,6189
  • Samsun 21 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 14 °C
  • İzmir 16 °C
  • Ordu 18 °C
  • Sinop 16 °C
  • Giresun 18 °C
  • Amasya 15 °C
  • Rize 17 °C
  • Trabzon 17 °C

Türk Telekom’daki Darbe Davasında Savcı Mütalaasını Açıkladı

» »
Türk Telekom’daki Darbe Davasında Savcı Mütalaasını Açıkladı
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'daki Türk Telekom binasını basan 30 sanık hakkında açılan davada, duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını...

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'daki Türk Telekom binasını basan 30 sanık hakkında açılan davada, duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, 28 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını isterken, sanık erin beraatini talep etti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Türk Telekom binasını basan 30 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi. Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi'ndeki duruşma salonunda görülen davaya, sanıklar, taraf avukatları ve müştekiler katıldı. Davanın bugünkü celsesinde duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, 28 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi. 28 sanığın ayrıca "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapsini isteyen savcı, sanık erin ise beraatini talep etti. Firari sanık Ömer Ergenekon'un ise dosyasının ayrılması istenildi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Taş Atarak Durdurdukları Araçtan 57 Bin Lira Çaldılar04 Aralık 2017 Pazartesi 15:38
  • Ağrı’da Gazdan Zehirlenen 2 Asker Erzurum’a Getirildi04 Aralık 2017 Pazartesi 15:38
  • Yemen Eski Cumhurbaşkanı Ali Salih Öldürüldü04 Aralık 2017 Pazartesi 15:38
  • Akşehir’de Motosiklet Hırsızı Yakalandı04 Aralık 2017 Pazartesi 15:38
  • 75 Yaşındaki Kadının Yanlış Kan Verilmesi Nedeniyle Öldüğü İddiası04 Aralık 2017 Pazartesi 15:33
  • Tatilleri Zehir Oldu04 Aralık 2017 Pazartesi 15:33
  • Motor Sürücüsünün Ölümüne Sebep Olan Sürücü Tutuklandı04 Aralık 2017 Pazartesi 15:33
  • Erdemli’de Hdp Bürosuna Ateş Açtığı İddiasıyla Bir Kişi Gözaltına Alındı04 Aralık 2017 Pazartesi 15:33
  • Yakıt Deposundan Kaçak Sigara Çıktı04 Aralık 2017 Pazartesi 15:28
  • Ürdün Güvenlik Mahkemesi Bir Teröriste İdam Cezası Verdi04 Aralık 2017 Pazartesi 15:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti