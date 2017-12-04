Türk Telekom’daki Darbe Davasında Savcı Mütalaasını Açıkladı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'daki Türk Telekom binasını basan 30 sanık hakkında açılan davada, duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını...

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'daki Türk Telekom binasını basan 30 sanık hakkında açılan davada, duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, 28 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını isterken, sanık erin beraatini talep etti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Türk Telekom binasını basan 30 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi. Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi'ndeki duruşma salonunda görülen davaya, sanıklar, taraf avukatları ve müştekiler katıldı. Davanın bugünkü celsesinde duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, 28 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi. 28 sanığın ayrıca "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapsini isteyen savcı, sanık erin ise beraatini talep etti. Firari sanık Ömer Ergenekon'un ise dosyasının ayrılması istenildi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.