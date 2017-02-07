Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Gümüş, "Yaşlanan Nüfus Kanseri Artırıyor"

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mahmut Gümüş, Türkiye'de yaşlanan nüfusun kanser oranını artırdığını söyledi.

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mahmut Gümüş, Türkiye'de yaşlanan nüfusun kanser oranını artırdığını söyledi. Erken tanıya dikkat çeken Gümüş, insanların kanser tarama testleri yaptırmasını gerektiğini belirtti.

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mahmut Gümüş, Türkiye'de kanserin artma nedenleri, kanseri önlemede yapılacak tarama testleri ve koruyucu önlemler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'de kanserin Batı toplumlarına göre daha az görüldüğünü ancak nüfus yaşlanmasının kanseri artırdığını belirten Gümüş, yapılacak kanser taramalarıyla erken teşhisin ve kansere karşı alınacak koruyucu tedbirlerin önemine dikkat çekti. Gümüş ayrıca kadın ve erkeklerde en çok görülen kanser türlerinin akciğer ve meme kanseri olduğunu kaydetti.

"Nüfus yaşlanması kanseri artırıyor"

Türkiye'de Avrupa ülkelerine göre daha az kanser görüldüğünü ancak nüfusun yaşlanmasına bağlı olarak kanser vakalarında artış olabileceğini ifade eden Prof. Dr. Mahmut Gümüş, "Ülkemizde batı toplumlarına göre daha az görüyoruz kanseri. Bunun en önemli nedeni genç bir nüfusa sahip olmamız. Fakat yaşlanma süreci ve nüfusumuzun batı toplumlarındakine benzer şekilde yaşlanması kaçınılmaz bir durum gibi gözüküyor. Bu durum geliştikçe kanserde bir artış olmasını bekliyoruz. Sağlığa ulaşma konusunda iyileştirmeler nedeniyle bu konuda farkındalık oluştu. Bundan sonra istatistiksel olarak daha fazla kanser bekliyoruz ve buna göre tedbirlerimizi alalım istiyoruz. Şu kanser türünde artış olacak diye belirgin bir şey yok. Mide ve yemek borusu kanserleri doğu bölgelerimizde daha çok görünüyor ama özellikle bunlarda ekstra bir artış beklemiyoruz. Ama genelde yaşlanmaya bağlı bir artış olacak gibi gözüküyor" dedi.

"Kadınlarda meme erkeklerde akciğer"

Erkeklerde en sık akciğer kadınlarda ise meme kanserinin görüldüğünü kaydeden Prof. Dr. Mahmut Gümüş, "En sık rastlanan kanser türü erkeklerde akciğer kanseri. Kadınlarda meme kanseri daha sık görülüyor. Erkeklerde ölüme sebep olma ve rahatsızlık verme açısından akciğer kanseri daha ön planda. Kadınlarda birinci sırada meme kanseri ikinci sırada akciğer kanseri daha sonra da kalın bağırsak ve mide kanserleri bunu takip ediyor. Erkeklerde akciğer kanseri kalın bağırsak kanserleri mide kanserleri şeklinde devam ediyor. Prostat kanserleri de erkeklerde ciddi bir sorun ama genelde erken evrede yakalandığı için akciğer kanseri ve kalın bağırsak kanserleri gibi ciddi problemler oluşturmuyor" açıklamasında bulundu.

"Tedavi etmek kanseri önlemekten zor"

Kanserde erken tanının önemine dikkat çeken Gümüş, "Bizim genel bir düşüncemiz var; Her zaman için tedavi etmek önlemekten daha zordur şeklinde. Belirli kanser türleri var ve yapılan taramalarla erken tanı yöntemiyle bunu yakalamak ve tedavi etmek mümkün. Bununla ilgili olarak Sağlık Bakanlığının KETEM denilen kanser tarama merkezleri var. Hangi kanserlerde tarama yapabiliyoruz; bunlardan birincisi rahim ağzı kanseri. Özellikle hanımların evlendikten sonra yılda bir kez yaptırdıkları testle erken yakalamak mümkün. Yine kadınlarda mamografi erken tanı için yararlı. Ülkemizdeki şartlara göre 50 yaşından itibaren bir yılda veya iki yılda bir yapılacak mamografi yaptırarak meme kanserini önlemek mümkün. Yine kalın bağırsak kanserlerini 50 yaşından itibaren yapılacak gizli kan testleri 5 yılda bir yapılacak kolonoskopi dediğimiz bağırsakların içten ışıklı bir sistemle incelenmesi bu kanserlerin erken tanınmasını sağlıyor" ifadelerine yer verdi.

"Sigara içme, dengeli beslen, kanser olma"

Tarama yapılamayan kanser türlerinde koruyucu önlemlerle kanser riskinin azaltılabileceğini anlatan Prof. Dr. Gümüş, "Taranabilir ve erken tanımlanabilir kanser türleri dışında akciğer kanseri, mide kanseri, pankreas kanseri gibi kanser türlerinde çok yaralı görülmüş bir tarama metodu yok. Bunlarda daha çok diğer koruyucu metotlar ortaya çıkıyor. Bunlardan da en önemlisi sigara. Sigara özellikle akciğer kanseri başta olmak üzere sindirim sistemi, mesane pankreas kanserlerine neden olan bir etken. Biz özellikle bununla mücadele ederek kanserlerin büyük bir kısmını önleme imkanı elde edebiliriz. Alkolle mücadele beslenme konusunda yapılacak öneriler ki b unda en önemli faktör insanların obez olmaması. Şişmanlık kanserin sebebi gibi görünüyor. Dengeli beslenmek şişman olmamak egzersiz yapmak tarama yapılamayan kanserlerde bizim için oldukça koruyucu etkiye sahip" dedi.