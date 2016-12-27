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Türk Üniversitesinin Amerika’da İlk Sınav Heyecanı

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Türk Üniversitesinin Amerika’da İlk Sınav Heyecanı
Yaklaşık 1,5 milyon öğrencisi bulunan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF), ilk defa Amerika'da sınav organizasyonu gerçekleştirdi.

Yaklaşık 1,5 milyon öğrencisi bulunan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF), ilk defa Amerika'da sınav organizasyonu gerçekleştirdi.

Açıköğretim Sistemi Kuzey Amerika Programlarına kayıtlı öğrencilerin güz dönemi ara sınavları geçtiğimiz günlerde başarıyla yapıldı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı ve Açıköğretim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yücel Güney tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Amerika Programlarına kayıtlı öğrencilerin, 2016-2017 öğretim yılının ilk sınavına Houston, Maryland ve New York sınav merkezlerinde girdiğini belirtti. Güney, sabah ve öğleden sonra oturumları yapılan sınava giren öğrencilerin bir ilki yaşıyor olmaktan dolayı heyecanlı olduklarına dikkat çekti. Aynı heyecanın kendisinde ve üniversitesinde de hissedildiğini aktaran Güney, Anadolu Üniversitesi'nin Batı Avrupa Programları ile 30 yıl önce başlayan küreselleşme sürecinde gelinen noktanın mutluluk verici olduğunu ifade etti.

Açıköğretim Sistemi Kuzey Amerika Programlarının ne amaçla hizmet verdiğini de anlatan Prof. Dr. Güney, şöyle konuştu:

"Eğitim dili Türkçe olan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Kuzey Amerika Programları, Türkiye'deki öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalıp Amerika'ya gidenler, bir yandan çalışıp bir yandan Türk Yükseköğretim diploması ile kariyerlerine hız ve güç katmak isteyenler, ilgi alanlarını genişletmek, yeni bilgiler ile hayatlarını renklendirmek isteyen, iş hayatına ara vermiş ya da henüz başlamamış ev hanımları, ikinci üniversite programlarıyla, kariyerinin henüz başındayken portföyünü güçlendirmek ve bir adım önde olmak isteyen, Amerika'da üniversite okuyan öğrenciler, çocuklarının Türkçe öğrenmesini ya da Türkçelerini ilerletmesini isteyen, Amerika'da yaşayan Türk aileler için bir eğitim fırsatı sunmak amacıyla başlatıldı."

Türk Üniversitesinin Amerika’da İlk Sınav Heyecanı

Türk Üniversitesinin Amerika’da İlk Sınav Heyecanı

Türk Üniversitesinin Amerika’da İlk Sınav Heyecanı

Türk Üniversitesinin Amerika’da İlk Sınav Heyecanı

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