Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile karşı tarafın talebi doğrultusunda bir telefon görüşmesi yaptı.

Türk ve Alman Dışişleri bakanları 8 Mart'ta bir araya gelecek.

Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile karşı tarafın talebi doğrultusunda bir telefon görüşmesi yaptı.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Adalet ve Ekonomi Bakanlarının programlarının iptaliyle sonuçlanan gelişmelerden duyulan rahatsızlığı bir kez daha muhatabının dikkatine getirdi. İki Bakan 8 Mart günü biraraya gelme hususunda mutabık kaldı.