Türk ve Türkiye Cumhuriyeti

Cumhuriyet evrensel bir kavram olup her yerde halkın yöneticilerini seçmesidir. Cumhuriyetle birlikte kişi veya zümrelerin kayıtsız şartsız yönetme yetkisi sona ermiş; halkın kendi seçtiği temsilciler (vekiller) aracılığıyla kendi kendini temsili demokrasiyle yönetmesi sağlanmıştır. Bu yönetim şeklinden daha iyisi katılımcı demokrasidir ki burada halk yönetime sadece temsilciler aracılığıyla değil; fikirleriyle de katılır. Neyin nasıl yapılacağı kararına halk da katılır.

Türk cumhuriyeti mi Türkiye cumhuriyeti mi?

1990’dan önce Almanya Batı ve Doğu Almanya olarak ikiye ayrılmıştı. Batı Almanya’nın resmi ismi Federal Almanya Cumhuriyeti, Doğu Almanya’nın ismi ise resmi olarak Demokratik Alman Cumhuriyetiydi. Batı Almanya’da yönetim demokratik, seçimle işbaşına gelirken, Doğu Almanya’da yönetim şekli (Alman Cumhuriyeti) Cumhuriyet falan söz konusu değil; bildiğiniz Komünizm’di, ama isminde cumhuriyet vardı.

Bir arkadaşımız Batı Almanya için, Almanya cumhuriyeti yerine ‘Alman Cumhuriyeti’ deyince, Alman Hoca ‘tüm kazanımlarımızı bir anda yok ettin’ diyerek arkadaşımıza Alman ve Almanya cumhuriyeti arasındaki farkı yukarıdaki şekilde anlatmıştı.

Milletle birlikte anılan cumhuriyetler, o millete özgü gerçekte cumhuriyet olamayan yönetimler olabilir; birçok diktatörlüğün resmi ismi Cumhuriyettir. Ülkeyle ifade edilen cumhuriyetlerin özellikleri her yerde aynı olmak zorundadır. Değilse ülke cumhuriyeti de olsa gerçek cumhuriyet olmaz.

Cumhuriyet’te milletten alınmayan hiçbir yetki kullanılamaz; vekil millet adına yasa yapar, maliye millet adına vergi toplar, hakim millet adına karar verir. Mahkemelerin de nihai denetleyicisi yine kayıtsız şartsız millettir.

Yargılanan birinin, mahkemede kendi seçtiği avukat tarafından temsil edildiği gibi; millet de vekilleri tarafından temsil edilir. Mahkemede savunma avukatının yetkilerinin sınırlandırılması, savunmaya gölge düşürür, haklının hakkının zayi olmasına neden olur.

Halkın temsilcilerinin yetkisinin sınırlandırılması da halkın istediği şekilde temsil edilmesini engeller. Mahkemede savunma avukatınıza kısıtlama getirilmesiyle, seçtiğiniz vekillere mecliste sınırlama veya yetki kısıtlaması getirilmesi şeydir.

Cumhuriyet sadece tek bir yöneticinin seçimle gelmesi değildir. Cumhuriyet, halkın her alanda temsilciler aracılığıyla temsil edilmesidir. Bunun mümkün olabilmesi için kuvvetler ayrılığı dediğimiz; yasama (meclis), yürütme (hükümet) ve yargının (mahkemeler) birbirinden ayrı ve bağımsız güçler olması gerekir. Herkesin yetki ve sorumluluğu anayasa ve yasalarla belirlenmeli, hiç kimse yasa veya anayasadan kaynaklanmayan bir güç kullanamamalı.

Bu nedenle Araplara, Perslere, Türklere göre Müslümanlık değil de Kuran’a göre Müslümanlık olduğu gibi; milletlere göre farklı cumhuriyet olmaz. Eski komünist devletlerin hepsinin adında cumhuriyet vardı, milletlere göre düzenlenecek cumhuriyet, ancak böyle olur.