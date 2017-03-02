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Türk Ve Yunan Savaş Gemileri Kardak’ta

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Türk Ve Yunan Savaş Gemileri Kardak’ta
Türk ve Yunan savaş gemileri Kardak kayalıklarına karşı karşıya geldi.

Türk ve Yunan savaş gemileri Kardak kayalıklarına karşı karşıya geldi. Türk savaş gemisini gören Yunan savaş gemisi kayalıklara yaklaşamadan geri döndü.

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın 29 Ocak Pazar günü Kardak kayalıklarını ziyaretinin ardından Yunan askerleri bölgede gerginlik başlatmıştı. Yunan hükümeti bu durumu tehdit algılamıştı. Yunan sahil güvenlik ekipleri birçok kez Türk karasularına girerek sınır ihlali yapmıştı. Türk askerleri bu ihlallerin karşılığını vererek Yunan sahil güvenlik ekiplerini her defasında geri püskürtmüştü.

Geçtiğimiz günlerde Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias "Türk Genelkurmayı isteseydi de Kardak'a çıkamazdı" açıklamasını yapmış bunun üzerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise "Görevi çıkmak olsaydı çıkardı. Unutulmasın çıkacağımız zaman çıkmamız gereken yerlere çıktık" ifadelerini kullanmıştı.

Sert açıklamaların ardından Türk askerleri Kardak kayalıklarındaki sesiz bekleyişlerine devam ederken, bugün ise Türk ve Yunan savaş gemileri Kardak kayalıklarına geldi.

Türk savaş gemisini görünce rota değiştirdi

32 gündür gece gündüz Kardak Kayalıklarında nöbet tutan Türk Sahil Güvenlik ekiplerine destek veren Türk savaş gemisi ise bölgeyi uzaktan takip ediyor. Yunan askerlerinin sınır ihlali yapmaması için 24 saat nöbet tutan Türk askeri kayalıkların etrafında kuş uçurtmuyor. Bugün öğlen saatlerinde uzaktan bölgeyi kontrol altında tutmaya çalışan Türk savaş gemisi Yunan savaş gemisini görünce harekete geçti. Kardak kayalıklarına yaklaşmaya çalışan Yunan savaş gemisine müdahale gecikmedi. Hızlı bir şekilde kayalıklara gelen Türk savaş gemisi Yunan savaş gemisini geri püskürttü. Türk savaş gemisini gören Yunan savaş gemisi rotasını Kalanimnos Adası'na çevirerek bölgeden hızla uzaklaştı.

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