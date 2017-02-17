Türk Yıldızları Akrobasi Etkinlik Tırı Hatay Turunda

Gelirleri şehit ailelerine gönderilen, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Türk Yıldızları Akrobasi ekibinin faaliyetlerine ilişkin tanıtım ve lisanslı ürünlerinin...

Gelirleri şehit ailelerine gönderilen, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Türk Yıldızları Akrobasi ekibinin faaliyetlerine ilişkin tanıtım ve lisanslı ürünlerinin satıldığı etkinlik tırı Akdeniz Bölgesi'nde Hatay turuna çıkarak, sırasıyla İskenderun, hafta sonu Arsuz ve hafta içi ise Antakya merkezde olacak.

Etkinlik tırı Akdeniz Bölgesi'nde Hatay turu kapsamında ilk olarak İskenderun Atatürk Anıt alanında konumlanırken, sırasıyla hafta sonu cumartesi ve pazar Arsuz ilçesi, ardından pazartesi ve salı ise Antakya merkezde konumlanacak.

Türk Yıldızları akrobasi ekibinin lisanslı ürünlerinin satıldığı tırda satış sorumlusu olan Davut Akyıldız, etkinlik ve satış için Akdeniz turu kapsamında Hatay'da bulunduklarını söyledi.

Akyıldız, vatandaşlar tarafından ziyaret edilen tırda satışa sunulan ürünlerin gelirlerinin ise şehit ailelerine gittiğini söyleyerek vatandaşları davet etti.

Hatay turu kapsamında sırasıyla İskenderun, Arsuz ve Antakya merkezin ardından Gaziantep'e doğru devam edeceklerini belirtti.