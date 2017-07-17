Türk Yıldızları Ve Solotürk Tırları Marmaris’e Geliyor

Türk Hava Kuvvetleri'nin göz bebeği Türk Yıldızları ve SoloTürk'ün tanıtım ve satış tırları Marmaris'e gelecek.

Türk Hava Kuvvetleri'nin göz bebeği Türk Yıldızları ve SoloTürk'ün tanıtım ve satış tırları Marmaris'e gelecek.

Temmuz ayı içinde, İçmeler Kültür ve Sanatevi'nin de yer aldığı Cumhuriyet Parkı'nda konuşlanacak tırlarda Türk Yıldızları ve SoloTürk'ün lisanslı ürünleri Marmarislilerin beğenisine sunulacak.Ürün satışından elde edilen gelirin bir kısmının şehit ailelerine yardım sağlayan Kartal Vakfı'na aktarıldığı TY-Storeye ait araç 19, 20 ve 21 Temmuz tarihlerinde Marmaris'te olacak.Türk Hava Kuvvetlerinin sahip olduğu modern ve yüksek performanslı F-16 uçağının kabiliyetlerini, kullanımı için gereken yüksek seviyedeki bilgi ve beceriyi izleyiciye bir gösteri şeklinde sunan Solo Türk ekibinin faaliyetlerine ilişkin tanıtım ve lisanslı ürünlerinin satışını yapan ST Store yani Soto Türk Tırı ise 25, 26, 27 ve 28 Temmuz tarihlerinde İçmeler'de havacılık hayranlarını ağırlayacak.