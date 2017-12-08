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Turkab’dan Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarına Ziyaret

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Turkab’dan Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarına Ziyaret
Türkiye Kardeşlik Birliği (TÜRKAB) Genel Başkanı Sait Ali Arslan ve yönetim kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Ahmet Selim Köroğlu ve...

Türkiye Kardeşlik Birliği (TÜRKAB) Genel Başkanı Sait Ali Arslan ve yönetim kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Ahmet Selim Köroğlu ve Mehmet Uçum'u ziyaret etti.

TÜRKAB Genel Başkanı Sait Ali Arslan ve yönetim kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Sivil Toplum Kuruluşlarından (STK) Sorumlu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu ve Başdanışman Mehmet Uçum'u ziyaret etti. Genel Başkan Sait Ali Arslan yaptığı açıklamada, "Kardeşlik tohumlarını yaymak amacıyla yola çıktığımız bu kutlu yolda hedeflerimize ulaşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye Kardeşlik Birliği olarak yapacağımız çalışmalar ve yürüttüğümüz projeler hakkında istişarelerde bulunmak istedik" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı başdanışmanları ise Kudüs'ü, Ortadoğu'yu, Dünya Mazlumlarını, 28 Şubat Mağdurlarını ile küresel ve bölgesel sorunları da ele aldıklarını aktararak, ziyaretten ve TÜRKAB'ın kardeşlik bilinci ve birçok projeler için yaptıkları çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarete TÜRKAB heyetinde Arslan'ın yanı sıra TURKAB Genel Başkan Yardımcısı Hamdullah Tan, Genel Sekreter Abdulkadir Erdoğan da yer aldı.

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